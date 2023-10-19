مهرجانات للرجبي لطالبات المدارس الحكومية

المصدر: العوضي النمر-دبي- البيان

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ينظم اتحاد الرجبي، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مهرجانات للرجبي لطالبات المرحلة الأولى والثانية والثالثة في مدارس الفتيات الحكومية. تأتي المبادرة الرياضية على هامش بطولة WXV3 للرجبي، وهي بطولة دولية للرجبي للسيدات بفئة 15 لاعبة، تشهد مشاركة 6 منتخبات عالمية، وتقام في ملاعب طيران الإمارات (ذا سيفينز) في دبي، من 14 إلى 28 الجاري.

وتستمر المهرجانات ثلاثة أسابيع، وتتضمن مشاركة أكثر من 1200 طالبة من المدارس الحكومية، وإقامة ورش عمل وتدريبات أساسية للعبة الرجبي، بالإضافة إلى مباريات ودية بين الطالبات.

تأتي هذه المهرجانات ضمن جهود تعزيز رياضة الرجبي بين الفتيات، وتشجيعهن على المشاركة فيها.

وأشارت فوزية محمد فريدون عضوة مجلس إدارة اتحاد الرجبي، رئيسة لجنة التوازن بين الجنسين، إلى جهود اتحاد الرجبي منذ أشهر لتعزيز رياضة الرجبي بين طلاب وطالبات المدارس، من خلال برنامج مسار اللاعب الإماراتي، بالتعاون مع بنك HSBC، حيث تم تعيين مجموعة من المشرفين والمشرفات المتخصصين لتطوير وتعزيز هذه الرياضة داخل المدارس، بهدف تعليم الطلاب والطالبات فنون الرجبي، وتشجيعهم على ممارستها.

وأعربت فريدون عن سعادتها بتنظيم المهرجانات الرياضية المخصصة للفتيات، مشيرة إلى أهميتها كوسيلة لتعريف الفتيات برياضة الرجبي.

وأعربت عن ثقتها في أن هذه المهرجانات سيكون لها أثر إيجابي في زيادة عدد الفتيات اللاتي يمارسن رياضة الرجبي في الإمارات.

وقالت: هذه الجهود تعكس التزام الإمارات بتعزيز الرياضة وتشجيع الجميع، بمن فيهم الفتيات، على ممارسة الأنشطة الرياضية، وهذا يعكس رؤيتنا لتعزيز التوازن بين الجنسين في ميدان الرياضة، ونحن ملتزمون بتمكين الفتيات في هذا الميدان الرياضي المميز.

وأكدت رضوى قيس، طالبة في الصف الثاني عشر في إحدى المدارس الحكومية في دبي، حماسها للمشاركة في المهرجان، وقالت: سمعت الكثير عن رياضة الرجبي، وأرغب في تجربتها بنفسي، أعتقد أنها رياضة رائعة، وسوف أبذل قصارى جهدي لتعلمها.

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