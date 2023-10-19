أمريكا تنفرد بصدارة مونديال الغولف في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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انفرد منتخب الولايات المتحدة بصدارة النسخة الـ33 لكأس أيزنهاور لبطولة العالم لفرق الهواة للغولف، التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عقب انتهاء الجولة الثانية التي أقيمت اليوم في نادي أبوظبي للغولف.

ويستضيف اتحاد الإمارات للغولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، بداية من بطولة الرجال «كأس أيزنهاور»، التي تستمر حتى 21 الجاري، وبطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو»، التي تقام من 25 إلى 28 منه.

صدارة

وأنهى المنتخب الأمريكي الجولة متصدراً بمجموع 16 ضربة تحت المعدل بمجموع 272 ضربة، لكن المنتخب الفرنسي أبقى المنافسة مشتعلة بعدما أنهى بدوره الجولة برصيد 15 ضربة تحت المعدل بالمركز الثاني بفارق ضربة واحدة عن المنتخب الأمريكي.



الوصافة

دخل المنتخب الصيني على خط المنافسة بعدما تقدم متشاركاً مع فرنسا المركز الثاني برصيد 15 ضربة تحت المعدل بمجموع 273 ضربة، وكان قد تواجد في المركز الثامن في الجولة الأولى.

وتمسك المنتخب الأسترالي بالمركز الرابع، وأنهى الجولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل بمجموع 275 ضربة، وتساوى معه المنتخب التشيكي، الذي تقدم بالرصيد نفسه بعد أداء قوي في الجولة الثانية تقدم من خلاله ستة مراكز.

تقدم

من جانبه تحسن أداء منتخب الإمارات، الذي أنهى الجولة بواقع 9 ضربات فوق المعدل بعدما سجل في اليوم الأول 11 ضربة فوق المعدل، ليصبح إجمالي رصيده 20 ضربة فوق المعدل، مع اكتساب اللاعبين المشاركين خبرة من الاحتكاك مع أفضل اللاعبين الهواة في العالم.

الفردي

وعلى صعيد الفردي، تقدم الفرنسي هوجو لي جوف إلى صدارة الترتيب برصيد 9 ضربات تحت المعدل، محققاً 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، بينما تراجع الهولندي بينجامين رويتر متصدر الترتيب في اليوم الأول إلى المركز السادس برصيد 7 ضربات تحت المعدل.

المركز الثاني

وتشارك المركز الثاني كل من الصيني تشيانغ كيو، والأمريكي نيك دونلاب، والتشيكي فيليب ياكوبيتش، والإيطالي بيترو بوفاري برصيد 8 ضربات تحت المعدل، بينما كان المكسيكي سانتياجو دي لا فونتي صاحب ثاني أكبر تقدم في الترتيب بعدما أنهى الجولة برصيد 7 ضربات تحت المعدل، ليتقدم 32 مركزاً ويصبح بالمركز السادس، في حين كان النرويجي هيرمان سينكي صاحب أفضل نتيجة خلال الجولة الثانية برصيد 6 ضربات تحت المعدل، ليبلغ إجمالي رصيده 7 ضربات تحت المعدل بالمركز السادس أيضاً.

وعلى صعيد أداء لاعبي منتخب الإمارات، حقق أحمد سكيك أفضل النتائج في الجولة برصيد 3 ضربات فوق المعدل، ليبلغ إجمالي مجموعه 10 ضربات فوق المعدل.

ويتنافس في البطولة فرق 36 دولة من جميع أنحاء العالم، ويتم احتساب نتائج أفضل لاعبين من بين مجموع نتائج لاعبي كل فريق لتحديد الإجمالي، بينما يتنافس اللاعبون بشكل مفتوح في نظام الفردي.

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