أول تحدي مزدوج في الشرق الأوسط.. سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى يعود للإبحار من ميناء راشد

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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يعود سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار، المقدم من شركة بي آند أو ماريناس، إلى ميناء راشد في الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر 2023، قبل التحدي الأكبر مع النسخة الافتتاحية من جائزة مبادلة أبوظبي للإبحار الكبير للإبحار برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، في الفترة من 13 إلى 14 يناير 2024، وفقا ما أعلنت الجائزة الكبرى للإبحار SailGP، التي تُعدّ من السلاسل الرياضية الأسرع نمواً في العالم.

الأكثر إثارة وشمولاً

من المتوقع أن يكون الموسم الرابع هو الموسم الأكثر إثارة وشمولاً في الدوري حتى الآن، حيث يعود السباق المائي الأكثر إثارة في العالم إلى دبي في محطته التالية في تقويم الأحداث.

في هذا الموسم من SailGP، ستتنافس عشرة فرق وطنية، كل منها على متن قوارب متطابقة من طراز F50، جميعها مُجهزة لسباقات عالية السرعة وعالية التقنية.

سيستضيف ميناء زايد التاريخي في أبو ظبي الحدث الافتتاحي في أبو ظبي بالشراكة مع مجموعة مبادلة للاستثمار، الشريك العالمي لسلسلة SailGP، ومجلس أبوظبي الرياضي، لنقل السلسلة إلى موقع جديد في المدينة.

السباق النهائي الأخير

السباق النهائي الأخير في سباق الجائزة الكبرى الإسباني للإبحار | الأندلس - قادش، شهد تغلب الولايات المتحدة بقيادة جيمي سبثيل على الشدائد للاحتفال بأول فوز لها في الموسم الرابع.

وشهد الحدث المليء بالأدرينالين حضور جماهيري كثيف في عطلة نهاية أسبوع مثيرة من السباقات بين الفرق الوطنية العشرة - أستراليا، كندا، روكوول الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، الإمارات جي بي آر، نيوزيلندا، إسبانيا، سويسرا والولايات المتحدة - حيث يواصلون معركتهم من أجل كأس البطولة.

لتفوز الويات المتحدة بفارق كبير، بينما تنافس فريق روكوول الدنماركي بقيادة نيكولاي سيهستيد وأستراليا بقيادة توم سلينجسبي على المركزين الثاني والثالث.

ومن المقرر أن تستمر المنافسة القوية من جميع الدول العشر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

العودة لدبي

وقال كايل لانجفورد، من فريق أستراليا SailGP: "نحن متحمسون جدًا للقدوم إلى دبي. كان المكان رائعًا في العام الماضي، وكانت لدينا مياه مسطحة لطيفة حقًا وهي مثالية لجميع القوارب، وكانت الرياح تبلغ سرعتها 12 عقدة، وقد تسللنا بعيدًا بانتصار في اللحظة الأخيرة على البريطانيين والفرنسيين، لذا نحن متحمسون حقًا للعودة."

شراكة مع طيران الامارات

وعلق السير بن أينسلي، من طيران الإمارات جي بي آر: “نحن نتطلع حقًا إلى دبي. نحن إلى حد ما الفريق المضيف بفضل شراكتنا الرائعة مع طيران الإمارات، لذلك نحن فخورون بذلك حقًا.

و نتطلع إلى مواصلة السباق العالمي الكبير أمام جماهير دولة الإمارات، لقد كان حدثًا رائعًا العام الماضي، لذا نتطلع إلى المزيد من التشويق والاثارة في العام الجديد".



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