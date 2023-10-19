«ميدان» يستضيف ملتقى دبي للفروسية اليوم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى دبي للفروسية في مضمار ميدان، صباح اليوم، حيث تجمع بين عشرات المنتجين ومقدمي الخدمات في مجال صناعة الفروسية على مستوى الدولة والمنطقة مع أهل الخيل وصانعي القرارات من الرسميين، قبل أسبوع من انطلاق موسم السباقات في الدولة.

ويقام الملتقى الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساء بقاعة ذا غاليري في المدرج الرئيسي لمضمار ميدان بدبي، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومركز الإمارات للفروسية، ومستشفى دبي للخيول، ومشاركة مختلف العارضين، ويضم فعاليات متنوعة، وندوات غنية المحتوى تتطرق لموضوعات تهم الساحة وأهل الخيل.

تطور

ونجح الملتقى الذي يربط بين العاملين في صناعة الفروسية، في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار والعارضين الذين يقدمون منتجات وخدمات الفروسية تحت سقف واحد، وستشهد الدورة تطوراً كبيراً بمشاركة عدد من الخبراء الذين يشاركون خبراتهم وتجاربهم الثرية خلال المعرض المتكامل بوجود أبرز العلامات التجارية والخدمات المتعلقة بالفروسية من مختلف أرجاء العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز