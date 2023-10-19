الشعالي والمري يمثلان جودو الإمارات في «عالمية الكاتا»

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة المنظمة العليا، بعثة منتخبنا المشارك في بطولة العالم «للكاتا» المقامة ضمن فعاليات بطولات أبوظبي العالمية للجودو، والتي تنطلق الثلاثاء المقبل تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وتشهد البطولة المقامة بصالة جامعة السوربون في أبوظبي يومي 28 و29 الجاري، مشاركة 1730 لاعباً ولاعبة من 105 دول، وسيرأس البعثة محمد جاسم أمين السر المساعد، و الجهاز الفني الدكتور سلام خطاب، والمدرب أشرف حسين، واللاعبين محمد الشعالي وعلي المري، والإداري شعبان السيد مدير الاتحاد الفني.

من جانبه، وجه محمد بن ثعلوب الدرعي، الشكر إلى أسرة جامعة السوربون في أبوظبي على التعاون المستمر في مختلف المجالات الرياضية والخدمية، متمنياً التوفيق لمنتخب الإمارات.

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