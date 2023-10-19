«البارالمبية الآسيوية».. العرياني مرشح بقوة لخطف أضواء «الرماية»

المصدر: هانجتشو - وام

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أكدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في هانجتشو بالصين، أن نجم منتخب الإمارات للرماية عبد الله سلطان العرياني هو المرشح الأول لخطف الأضواء في منافسات الرماية بالدورة.

وتقام منافسات الرماية في الدورة على مدار 5 أيام خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري ويشارك فيها 101 رام من 17 دولة، وتتضمن 17 مسابقة تقام منافساتها في مركز فويانج بينهو الرياضي بهانجتشو.

وتشارك الإمارات بـ 10 رماة وراميات في منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية هم: عبد الله سلطان العرياني، وعبد الله سيف العرياني، وعبيد الدهماني، وياسر الدرعي، وسيف الظاهري، وعبد الله الأحبابي، وسيف النعيمي، وعائشة الشامسي، وعائشة المهيري ومنى حسن.

تقرير

وأصدرت اللجنة المنظمة تقريراً عن الوجوه الجديدة التي تتطلع إلى تحقيق إنجازات خلال منافسات الرماية في الدورة، على مدار 5 أيام، وأشارت إلى أن الهيمنة المتوقعة من المنتظر أن تكون لرماة الصين وكوريا، إلا أنهم سيصطدمون بعدد من الرماة أصحاب الخبرة والإنجازات يتقدمهم الرامي الإماراتي عبد الله سلطان العرياني صاحب الإنجازات الكبيرة على المستويين الدولي والآسيوي، خاصة في سباق البندقية الهوائية 10 أمتار للرجال R1.

واعتبرت أن العرياني سيكون المرشح الأوفر حظاً للفوز بمسابقة البندقية 50 متراً فئة R7 في 3 أوضاع والتي حصل من خلالها أيضاً على الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

شكر

من ناحيته، عبر عبد الله سلطان العرياني عن شكره للجنة المنظمة للدورة باعتباره أحد أبرز المرشحين للمنافسة على الميداليات في الدورة.

وقال العرياني: «أشكر اللجنة المنظمة على هذه الثقة وترشيحي للمنافسة على نيل الميداليات في المسابقات، سأبذل قصارى جهدي كي أرفع علم الإمارات وأحقق المزيد من الانتصارات لرياضة الرماية في الدولة، خاصة بعد فترة الإعداد التي أقيمت قبل السفر إلى الصين».

وحقق العرياني العديد من الإنجازات الدولية في مسيرته كانت أبرزها إحراز الميدالية الذهبية في أولمبياد «لندن 2012» وذهبية أولمبياد «طوكيو 2020» وثلاث ميداليات فضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وتوقع العرياني أن تشهد مسابقات الرماية منافسة قوية بين جميع المنافسين، خاصة أن رماة آسيا يسيطرون على جميع الألقاب في جميع المنافسات الدولية، علاوة على أن هذه الدورة تعد محطة تأهيلية رئيسية إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وأضاف: «قوة المنافسة في آسيا تجعل معظم بطولاته ذات مستوى عالمي وليست مجرد منافسة قارية».. وتمنى أن يكون عند حسن الظن به ويوفق في تحقيق طموحات الإمارات به، والأمر نفسه على جميع زملائه المشاركين في منافسات الدورة، سواء في الرماية أو غيرها، مشيراً إلى أن كل الشواهد تدل على أنها ستكون واحدة من أفضل الدورات الآسيوية من حيث قوة المنافسة واحترافية التنظيم.

تكريم

على صعيد متصل، سيتم اليوم رفع علم الإمارات داخل قرية الرياضيين مقر إقامة الوفود المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة التي تستضيفها هانجتشو خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وفي سياق متصل أعلنت اللجنة المنظمة عن وصول شعلة الدورة إلى مدينة هانجتشو اليوم بعد انطلاقها من مدينة جوانزو بمقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين 12 الجاري تكريماً للمدينة التي كانت قد استضافت دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الافتتاحية عام 2010.

ويشارك في مسار الشعلة 600 حامل لها من بينهم 51 لاعباً من 41 دولة مشاركة في البطولة من بينهم لاعبا الإمارات أحمد نواد ومحمد يوسف ممثلا منتخبنا الوطني لألعاب القوى.

وتضم رحلة التتابع للشعلة 228 امرأة و372 رجلاً من حاملي الشعلة، أصغرهم يبلغ 14 عاماً وأكبرهم 73 عاماً، وتبلغ مسافة التتابع 235 كيلومتراً، ويربط بين بحيرة تشيانداو ونهر شينان ونهر فوشون ونهر تشيانتانج من الغرب إلى الشرق.

وأدى لاعبو منتخباتنا الوطنية للقوس والسهم والرماية تدريباتهم على صالة المركز الرياضي بفويانج، فيما أدى لاعبو ألعاب القوى تدريباتهم على مضمار هوانج لونج الرياضي بهانجتشو.

وأدى لاعبو الدراجات تدريباتهم على مضمار شونان جي شو، ورفعات القوى على مركز شياو شان، وأخيراً الريشة الطائرة على مركز بينجيان والتي ستدشن منافسات بعثة الإمارات اعتباراً من 20 الجاري.

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