أول إماراتي في نزالات «يو إف سي» العالمية... محمد يحيى لـ«البيان»: جاهز للنزال ورفع علم بلادي عالياً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن محمد يحيى بطل الإمارات في الفنون القتالية المختلطة جاهزيته للظهور الأول، والتاريخي في الحدث العالمي «يو إف سي 294»، والذي يقام بعد غد السبت، ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للتحدي» في الاتحاد آرينا، بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي.

وثمن محمد يحيى بطل الإمارات دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضة ولأبنائه من الرياضيين، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والقيادات الرشيدة على تقديم كل سبل الدعم والاهتمام، للارتقاء بالرياضة الإماراتية، وتحفيزهم على رفع علم الدولة عالياً في مختلف المحافل الرياضية، مشدداً على أنه لولا هذا الدعم لما وصل إلى هذه المرحلة، والمستوى المتقدم، الذي يؤهله للوجود، ضمن أفضل نجوم العالم في الفنون القتالية المختلطة.

كما وجه الشكر إلى عبد المنعم الهاشمي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو لدعمه المستمر، وتوفير كل عوامل النجاح، مشيراً إلى أن الفنون القتالية المختلطة تحظى باهتمام كبير في الإمارات، وتتطور بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، والوجود في يو إف سي مجرد بداية للوصول إلى منصات التتويج مستقبلاً.

موعد

وسيكون البطل محمد يحيى على موعد مع التاريخ كونه أول إماراتي يشارك في نزالات «يو إف سي 294» العالمية، إذ يواجه البطل الأمريكي تريفور بيك، ضمن النزالات التي تشهد المواجهة الرئيسية، التي تجمع بين بطل يو إف سي للوزن الخفيف الروسي إسلام ماخاتشيف ضد بطل وزن الريشة الحالي الأسترالي الكسندر فولكانوفسكي.

وقال يحيى في تصريح خاص لـ«البيان»: «أنا في جاهزية تامة لخوض النزال أمام الأمريكي تريفور بيك، فقد بدأت الاستعداد للمشاركة في الحدث الضخم،منذ فترة طويلة بدأت في يناير من العام الحالي، وخضعت لتدريبات مكثفة على يد مجموعة من أفضل المدربين العالميين في الفنون القتالية المختلطة، عبر معسكر لمدة شهرين في تايلاند، ثم العودة لاستكمال التحضيرات داخل الدولة، بعد تأكد المشاركة في الحدث العالمي».

فخر

وأضاف: «فخور بتمثيل الإمارات في حدث يو إف سي كوني أول إماراتي في أعلى مستوى من نزالات الفنون القتالية المختلطة، فقد كان الظهور على مسرح «يو إف سي 294» حلمي منذ الصغر، والذي أصبح حقيقة، خصوصاً بعدما حققت العديد من الألقاب سواء في الإمارات أو كوني بطلاً للعرب، وأتطلع لأن تكون هذه المرحلة بداية للوصول إلى منصات التتويج، وأن أصبح بطلاً للعالم».

وعن النزال مع تريفور قال: بالتأكيد أخوض نزالاً أمام خصم قوي، اعتدت على عدم الاستهانة بأي منافس، ولكني أسعى للفوز في الجولة الأولى، خصوصاً أني هنا للدفاع عن اسم الإمارات، لدي الثقة بتقديم الأداء المشرف، الذي يؤهلني لتحقيق أول فوز على ساحة «يو إف سي 294»، وكشف محمد يحيى عن أن تعرضه لعدد من الإصابات على مدار السنوات الماضية كان من أصعب المحطات في مسيرته مع الفنون القتالية المختلطة.

مشاركة

وشدد على أهمية خوض المشاركة في يو إف سي لأول مرة على أرض الدولة، مما يمنحه الكثير من الدعم الجماهيري، وقال: «بلا شك اللعب في الاتحاد آرينا، وبين الجماهير الإماراتية يساعدني كثيراً، ويشكل دعماً كبيراً بالنسبة لي».

يذكر أن محمد يحيى البالغ من العمر 29 عاماً بدأ مشواره مع الرياضات القتالية بعمر الـ 14، وكونه مقاتلاً محترفاً منذ عام 2014، ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والعربي، وتوج بلقب النسخة العربية من بطولة «محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة» في الوزن الخفيف ثلاث مرات، حيث احتفظ باللقب لمرتين على التوالي، آخرها في فبراير الماضي، عندما تغلب على سهيل الطاهري.

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