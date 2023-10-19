«المواي تاي» جاهز لـ«الألعاب العالمية القتالية- الرياض 2023»

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عن مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية

«الرياض 2023»، التي تحتضنها المملكة العربية السعودية الشقيقة في جامعة الملك سعود، خلال الفترة من 20 حتى 30 الجاري، وتنطلق البطولة بحفل الافتتاح 19 الجاري، ومن ثم انطلاق المنافسات على مدار 10 أيام، وتضم 16 مسابقة رياضية قتالية هي: «الأيكيدو، الملاكمة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكندو، الملاكمة، الركل، المواي تاي، السامبو، السافات، السومو، التايكوندو، المصارعة، الووشو، المبارزة».

80 دولة

كما تشهد البطولة مشاركة 2500 رياضي وإداري، يمثلون أكثر من ثمانين دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وسط مشاركة نخبة اللاعبين في الألعاب القتالية حول العالم.

وكشف اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن قائمة منتخبنا الوطني المشارك في منافسات دورة الألعاب القتالية في الرياض، وتضم كلاً من: إلياس حبيب علي «ذهبية بطولة العالم مرتين» في منافسات وزن 81 كجم، ومحمد مرضي «ذهبية بطولة العالم تحت 23 سنة» في منافسات وزن 67 كجم، محمد التويزي في وزن 57 كجم «ذهبية البطولة العربية».

نتائج

ويتطلع نجوم منتخبنا الوطني إلى مواصلة النتائج الإيجابية لمواي تاي الإمارات في المحافل العالمية، وفقاً لخطط وبرامج اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، الذي يحرص على تقديم وتسخير جميع أسباب النجاح للمنتخبات الوطنية لدى مشاركاتهم في الاستحقاقات الدولية، إيماناً بدور وأهمية التحضيرات المبكرة في إعداد وتجهيز اللاعبين للمنافسات الخارجية.

ويواصل أبطال منتخبنا الوطني تحضيراتهم اليومية، ضمن المعسكر التدريبي الخارجي المقام في تايلاند، وذلك تحت إشراف عمر النعيمي المدير الفني في اتحاد اللعبة، تمهيداً للمشاركة في دورة الألعاب العالمية القتالية، التي تمثل أكبر مهرجان دولي متعدد الرياضات يجمع بين المسابقات الرياضية والفنون القتالية والاستعراضية، بجانب المؤتمرات التعليمية ويستضيفها كبار خبراء الفنون القتالية.

من جهته قال طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «تمثل مشاركة منتخبنا الوطني في الدورة محطة مهمة، وإضافة عالمية جديدة في مسيرة مشاركات المنتخبات الوطنية للمواي تاي على الصعيد الدولي»، مضيفاً: «نفخر في اتحاد الإمارات للوجود للمرة الأولى في هذا الحدث الاستثنائي والمهرجان العالمي الكبير، الذي يجمع نخبة أبطال الفنون القتالية في العالم، مؤكداً أن الاتحاد برئاسة عبدالله النيادي حريص كل الحرص على تسجيل المشاركة الناجحة في كل المحافل الدولية، انطلاقاً من النهج الوطني للاتحاد واهتمامه الكبير بتحقيق التمثيل المشرف لرياضة مواي تاي الإمارات في كبرى المحافل».

تميز

وتابع: «يسعى منتخبنا الوطني بلاعبيه المشاركين لمواصلة الحضور المميز والمشاركة الإيجابية، وتقديم الصورة المعهودة من قبلهم في المنافسات الكبيرة لا سيما بعد بطولة العالم في تركيا، ومن قبلها في تايلاند، موضحاً أن لاعبي المنتخب يتمتعون بخبرات مميزة وإمكانات عالية، وباتوا على قدر التحدي ومنافسة أفضل لاعبي العالم، مبيناً أن البرنامج التدريبي وأجواء المعسكر إيجابية، ومسار التحضيرات للمهرجان العالمي يتجه نحو أتم الجاهزية».

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