أشاد بالإنجازات التاريخية لأبطالنا في «الآسياد» بالصين... الهاشمي: دعم القيادة قاد جوجيتسو الإمارات إلى القمة العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو اجتماعه الدوري أمس في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية برئاسة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وحضور كل من محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، ومنصور الظاهري، وسميرة مرشد الرميثي، وفهد علي الشامسي أعضاء مجلس الإدارة، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، وطارق عمر البحري مدير إدارة الخدمات المساندة لدى الاتحاد.

مكانة

واستهل عبدالمنعم الهاشمي الاجتماع بكلمة شكر وعرفان توجّه بها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، على دعمهما الكبير والمتواصل للحركة الرياضية في الدولة عموماً، ورياضة الجوجيتسو بشكل خاص، ما قاد دولة الإمارات لتحقيق عدد من أبرز الإنجازات على الصعيدين القاري والدولي، فضلاً عن استضافة أهم البطولات العالمية، وترسيخ مكانة الدولة كموطن عالمي لرياضة الجوجيتسو.

جدارة

وأشاد الهاشمي بالإنجاز التاريخي الذي حققه أبطال المنتخب الوطني للجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية «الأسياد»، التي اختتمت أخيراً في الصين، وشهدت إحراز 10 ميداليات ملونة رسّخت ريادة الدولة القارية وتربعها بجدارة واستحقاق على قمة آسيا، مؤكداً أن هذا الإنجاز، تحقّق بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ومنظومة عمل متكاملة، واستراتيجية هادفة، وجهد متواصل، وتكاتف وتلاحم جميع المعنيين، ودعم كبير من الشركاء، خصوصاً شركة «مبادلة للاستثمار» الراعي الرسمي للمنتخب.

إنجاز

وأضاف: إنجاز المنتخب الوطني في الآسياد، والذي أسعد الوطن قيادة وشعباً، يضاعف مسؤولياتنا، ويفرض علينا جهوداً مضاعفة للحفاظ على مكتسباته، والسعي الحثيث نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات القادمة.

كما تطرّق الهاشمي إلى أهمية المرحلة الراهنة بالنسبة للمنتخبات الوطنية في ظل الاستحقاقات القادمة، واستعرض الاجتماع آخر استعدادات وتحضيرات المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب القتالية العالمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الأسبوع القادم، لافتاً إلى أن مشاركة المنتخب في هذه البطولات تهدف إلى مواصلة مسيرة الإنجازات، والحفاظ على الصدارة القارية والعالمية، مع تحقيق المزيد من الانتصارات على المستوى العالمي، مشدداً على ضرورة توفير كل الدعم المطلوب وتسخير كافة الإمكانات من معسكرات وتدريبات تساهم في ترسيخ تفوق المنتخب على الصعيدين القاري والعالمي.

انطلاقة

كما ناقش مجلس إدارة الاتحاد آخر التحضيرات والاستعدادات لانطلاقة النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام في الفترة من 1 - 10 نوفمبر المقبل. وأشاد الهاشمي بالإقبال الكبير ومعدلات اللاعبين الراغبين بالتسجيل للمشاركة في البطولة التي تخطت حاجز 8000 لاعب ولاعبة، لتكون هذه النسخة الأكبر على الإطلاق. وفي هذا الإطار قرر مجلس إدارة الاتحاد إعادة فتح التسجيل لمدة 24 ساعة اعتباراً من اليوم، مما يفسح المجال أمام اللاعبين في قوائم الانتظار لاستكمال إجراءات تسجيلهم في البطولة ليصل عدد اللاعبين المشاركين إلى 7,000 في مختلف الفئات.

تجربة

وأشار الهاشمي إلى أن بطولة أبوظبي العالمية ستستقبل نحو 4500 لاعب ولاعبة من 123 دولة حول العالم، مشدداً على أن يحظى ضيوف الإمارات من لاعبين ومدربين وممثلي الأندية والأكاديميات بأفضل تجربة ضيافة ممكنة من اللحظة التي يصلون فيها إلى العاصمة وحتى مغادرتهم مع ختام المنافسات. وتابع: ستقدم البطولة للمشاركين والجمهور والضيوف نسخة استثنائية على المستويات كافة، انطلاقاً من تجربتها الطويلة والمتميزة وترحيبها بنجوم اللعبة من جميع أنحاء العالم، منوهاً بالرعاية الكريمة لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، ومؤكداً على توفير أفضل بيئة تنافسية لأبطال اللعبة خلال المنافسات.

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