دبي تستضيف 10 بطولات رياضية دولية في نوفمبر وديسمبر

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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مع اقتراب موسم الشتاء تتعزز مكانة دبي على خريطة السياحة الرياضية وتزيد جاذبيتها في استضافة معسكرات الأندية والمنتخبات العربية والأوروبية، واحتضان أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية والدولية.

وتتضمن أجندة الرياضة في دبي 10 بطولات دولية في رياضات مختلفة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وستكون البداية مع بطولة دبي الدولية «هايك وفلاي»، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بين 2 و12 نوفمبر.

تحدٍ

في 11 نوفمبر تستضيف دبي نسخة جديدة من «تحدي الوحل»، الذي حقق نجاحاً وإقبالاً كبيرين في السنوات السابقة، ويتضمن هذه المرة مجموعة من أضخم الفعاليات، بمشاركة الآلاف من عشاق المغامرة والتحدي الذين يواجهون اختبارات القوة الجسدية والذهنية والقدرة على التحمل، وتضم المنافسات سباق 10 كيلومترات المخصص للمتسابقين بعمر 14 سنة فما فوق، ويضم 20 عقبة، وسباق 5 كيلومترات المخصص للمتسابقين بعمر 13 سنة فما فوق، ويضم 13 عقبة.

كما يقام «تحدي الوحل» المخصص للأطفال بين 6 و12 سنة، وهو سباق ممتع لمسافة 1.5 كيلومتر على مسار طيني حديث التصميم يحتوي على العديد من العقبات.

نجوم

وينطلق في 18 نوفمبر المقبل «دوري الأساطير لكرة القدم»، الذي يجمع أشهر نجوم اللعبة العالميين من الفائزين بكأس العالم والكرة الذهبية، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

يشارك في الدوري 6 فرق، أبرزها فريق «ستيل دكتور ريد ديفلز» ويضم نجوم مانشستر يونايتد السابقين رايان غيغز، وديميتار برباتوف، وأنطونيو فالنسيا، وويس براون، ومايكل سلفستر، وخوان سيباستيان فيرون في مواجهة فريق «العالم»، الذي يضم نجوم المنتخب البرازيلي السابقين ريفالدو، وروبرتو كارلوس، ونجوماً عالميين آخرين، مثل الفرنسي روبيرت بيريس، والهولندي كلارنس سيدورف، والإيفواري ديدييه دروغبا.

مشاركة

وتعود بطولة جولة «دي بي ورلد العالمية للغولف» إلى ملعب إيرث في عقارات جميرا للجولف بعد أقل من شهر بين 16 - 19 نوفمبر المقبل.

ومن أبرز اللاعبين المشاركين في جولة «دي بي ورلد العالمية للغولف» روري ماكلروي وجون رام، حامل اللقب، ومات فيتزباتريك، وتيريل هاتون، ونيكولاي هوجارد، وفيكتور هوفلاند، وشين لوري، وروبرت ماكنتاير، وسيب ستراكا، إلى جانب تومي فليتوود. وتتجه أنظار عشاق الرياضات الجوية بين 16 و27 نوفمبر إلى النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، وبطولة العالم للقفز بالمظلات التي تعود مرة أخرى إلى دبي بمشاركة نخبة من الفرق العالمية.

مشاهير

وتستضيف دبي بين 24 و26 نوفمبر معرض دبي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، الحدث الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إذ يجمع عشاق رياضة كمال الأجسام من جميع أنحاء المنطقة على مدار ثلاثة أيام، ويوفر منصة متخصصة تستقطب نخبة الرياضيين بدءاً من مشاهير التواصل الاجتماعي وأبطال اللياقة البدنية، وصولاً إلى أصحاب الأرقام القياسية وحاملي ألقاب بطولة مستر أولمبيا.

ويوفر المعرض آفاقاً واسعة للتواصل وتطوير الأعمال التجارية والاستفادة من فرص التعليم والتدريب، بما يجعله إحدى الفعاليات المتميزة في القطاع.

تميز

وتقام على مدار الأيام الثلاثة الأولى لشهر ديسمبر المقبل بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، التي تعد إحدى أبرز الفعاليات الرياضية التي تشهدها دبي ومنطقة الشرق الأوسط، وتتميّز في كل عام بنسخة أوسع وأفضل من سابقاتها. وتشهد هذا العام مشاركة أبرز الفرق واللاعبات واللاعبين العالميين في لعبة الرجبي، إلى جانب العديد من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد العائلة.

ويحتضن ملعب سوق دبي الحرة للتنس بين 8 و10 ديسمبر بطولة دبي الدولية للكروس فيت بمشاركة أبطال وأفضل لاعبي ولاعبات هذه الرياضة في العالم، وتعد واحدة من أكبر البطولات الدولية من حيث قيمة جوائزها، وعدد المتابعين لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

معالم

وفي 9 ديسمبر المقبل، تقام بطولة كأس دبي للسكوتر الكهربائية، بمشاركة 16 من نخبة الدراجين العالميين، وسيتم تصميم حلبة شوارع فريدة من نوعها في وسط مدينة دبي حتى يتمكن الدراجون من التسابق حول المعالم البارزة عبر الممرات والجسور بسرعات تزيد على 100 كيلومتر في الساعة.

وأعلنت الجائزة الكبرى للإبحار «سيل جي بي»، التي تُعدّ من السلاسل الرياضية الأسرع نمواً في العالم، عن عودة سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار إلى ميناء راشد في دبي خلال المدة بين 9 و10 ديسمبر المقبل، وذلك بالشراكة مع «بي آند أو ماريناز». وتشكّل جولة دبي المرحلة السادسة للسلسلة الدولية في موسمها الرابع المكوّنة من 13 مرحلة حول العالم، والأكبر في تاريخ الدوري، حيث تتنافس قوارب القطمران البالغ طولها 50 قدماً (F50) فيما بينها على بعد أمتار من الجمهور في ميناء راشد، وقبالة بعض من أبرز المعالم التي تتألق بها دبي، والشهيرة على الصعيد العالمي.

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