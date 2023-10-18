سفارة الدولة في عشق آباد تنظم فعالية الألعاب التكتيكية الإماراتية التركمانية

المصدر: عشق آباد - وام

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نظمت سفارة دولة الإمارات في عشق آباد، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركمانية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة التركمانية، فعالية الألعاب التكتيكية الإماراتية- التركمانية، وذلك بمناسبة مرور 28 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات، وجمهورية تركمانستان.

وأقيمت الفعالية في القرية الأولمبية بالعاصمة عشق آباد، بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في الدولة، وبمشاركة 3 فرق رياضية من الدولة، و40 فريقاً من تركمانستان.

ووجه أحمد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان الشكر إلى الحكومة التركمانية، ووزارة خارجية تركمانستان، وجميع الجهات المعنية على التسهيلات، التي قامت بها لإنجاح هذه الفعالية، وأشاد الهاملي بحرص دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان على توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكداً أن مثل هذه المسابقات المشتركة من شأنها العمل على تعزيز العلاقات الثقافية والرياضية، وبناء جسور التواصل بين الشعبين في البلدين الصديقين.

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