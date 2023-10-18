100 ألف درهم مكافأة تحطيم ثالث أرقام العالم في ألعاب القوى

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلن اتحاد ألعاب القوى الإماراتي، عن تخصيص جائزة مالية قيمتها 100 ألف درهم، مكافأة تحطيم الرقم المسجل من قبل ثالث آخر بطولة عالم، و10 آلاف درهم مكافأة تحطيم الرقم المسجل من قبل ثالث آخر بطولة آسيوية في كافة مسابقات «أم الألعاب»، وأوضح اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن أياً من الجائزتين سيتم تقسيمهما بين اللاعب ومكتشف اللاعب، سواء المدرب أو الأكاديمية أو النادي.

وجاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد في مقر مجلس دبي الرياضي صباح أمس الأربعاء، بحضور فهد عبد الله أحمد بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد عضو اللجنة الفنية بالاتحاد، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وتم خلاله أيضاً، الكشف عن المشاركة الإمارات بأربعة عدائين في نصف ماراثون آسيا المقرر في دبي 11 نوفمبر المقبل، في فيستفال سيتي.

مشاركة

وقال اللواء الدكتور محمد المر: «نتوقع مشاركة كبيرة في نصف ماراثون آسيا، مع وجود 45 دولة عضواً في الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، والذي أسند أيضاً، إلى الإمارات تنظيم بطولة آسيا للشباب، كما أبدى الاتحاد الدولي لألعاب القوى، رغبته في استضافة الإمارات لبطولات عالمية كبرى خلال الفترة المقبلة، في ترجمة حقيقية لعودة الحياة إلى «أم الألعاب» الإماراتية بعد فترة من تأثر مشاركتها القارية والدولية».

وأضاف: «تولى مجلس الإدارة الحالي للاتحاد، مسؤولية ألعاب القوى في الدولة في يوليو 2021، وبدأنا عملنا لإكمال جهود الاتحادات السابقة للعبة، وواجهت محاولاتنا صعوبات عديدة، وقمنا بتنظيم حوالي 19 بطولة محلية، مع العودة إلى المشاركات الخارجية، وتحقيق 20 ميدالية ملونة، ومنها أول ميدالية عربية في فئة الناشئين منذ أكثر من 10 سنوات، كما تم تحطيم أكثر من رقم وزمن محلي صامد منذ سنوات طويلة».

مواهب

وأتم قائلاً: «نسعى الآن إلى العمل ضمن خطة مستقبلية طموحة لتطوير ألعاب القوى، ترتكز على 6 محاور رئيسية، وأهمها المزيد من الاهتمام باللاعب المواطن، مع فتح المجال أمام الممارسين لألعاب القوى من المقيمين على أرض الدولة، مع إمكانية الاستفادة من المواهب التي تظهر منهم مستقبلاً لخدمة ألعاب القوى الإماراتية، كما تتضمن الخطة إقامة 4 مراكز تدريبية، ونتطلع إلى المزيد من المراكز المستقبلية».

رعاية

من جانبه، كشف فهد بن جمعة، عن إقامة ومشاركة اتحاد ألعاب القوى، في 19 بطولة محلية وقارية وإقليمية في الموسم الرياضي 2023-2024، ووجه دعوة إلى الأندية لاستضافة البطولات المحلية، على أن يتم منح النادي المضيف 10 نقاط تضاف إلى رصيده التنافسي على درع التفوق العام لألعاب القوى في نهاية الموسم الرياضي، فيما أشاد علي عمر، بخطة اتحاد ألعاب القوى الطموحة لرعاية الموهوبين، وتطوير «أم الألعاب» في الدولة، وأكد حرص مجلس دبي الرياضي، على دعم ورعاية الموهوبين في كافة الألعاب الرياضية بالدولة.

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