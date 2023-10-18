افتتاح متميز لـ«كأس أيزنهاور للرجال» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للغولف لفرق الهواة، مساء أمس، عن افتتاح بطولة «كأس أيزنهاور للرجال»، وسط احتفالية كبيرة ورائعة واكبت مكانة الحدث العالمي.

والذي تستضيفه الإمارات على أرض العاصمة أبوظبي وتقام منافساته على أرض ملاعب نادي أبوظبي للغولف وتستمر لغاية السبت 21 الجاري، وسط منافسة ساخنة يتنافس للفوز بلقب النسخة الـ33 للبطولة أكثر من 100 لاعب يمثلون 36 دولة.

وتواصل فعاليات بطولتي العالم لفرق الهواة التي تحتضنها العاصمة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط ببطولة «كأس إسبيريتو سانتو للسيدات» خلال الفترة من 24 ولغاية 28 الجاري في الحدث الذي يعد من الأكبر على مستوى العالم برياضة الغولف، والذي يستضيفه وينظمه اتحاد الإمارات للغولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي.

حضور

شهد الاحتفالية التي أقيمت في نادي أبوظبي للغولف، والذي لبس حلة جديدة لهذه البطولة، إلى جانب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، واللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وكل من:

أنتوني سكانلون، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للغولف، ونيال فاركوهارسون رئيس مجلس إدارة «R&A»، وجون بودنهامر ممثل الاتحاد الأمريكي للغولف، والعديد من المسؤولين عن اللعبة على مستوى الاتحاد الدولي للغولف والاتحاد الأمريكي للغولف، وكبار المسؤولين عن رياضة الغولف على المستوى الآسيوي، ورؤساء الوفود المشاركة واللاعبين والمهتمين بهذا الحدث العالمي وجميع وسائل الإعلام.

شكر

وعقب السلام الوطني لدولة الإمارات، رحب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بالجميع على أرض بلدهم الثاني الإمارات، وتمنى لهم التوفيق وقضاء أوقات سعيد في دولة الإمارات بلد الأمن والأمان والتسامح والعيش المشترك، وللاعبين النجاح وتحقيق الطموحات المنشودة بهذا الحدث العالمي والذي يتمنى الجميع اعتلاء منصات التتويج بختام هذه الحدث الكبير.

تعاون

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي أننا في اتحاد الإمارات للغولف، ومن خلال التعاون الوثيق مع اللجنة المنظمة الدولية جنباً إلى جنب مع اللجنة المنظمة المحلية ومجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والعديد من الدوائر والمؤسسات قد بذلنا جهوداً حثيثة للتحضير الجيد والمناسب، والذي يعزز النجاحات المميزة التي تواكب استضافة الإمارات لها بجميع الأنشطة والفعاليات، حتى غدت دولتنا قبلة للنجوم والمشاهير والجماهير.

شكر

ووجه الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة التي وفرت جل المتطلبات والتي تكفل استضافة مثل هذه الأحداث الكبرى عالمياً من خلال البنية التحتية وإعداد كوادرنا المواطنة لتنصهر جميعها في بوتقة واحدة وفريق مشترك استشرقنا منه النجاح المنشود والمنتظر.

وختم أخيراً بتقديم الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، على دعمهم ومساهماتهم الفعالية والشكر موصول للهيئات الإدارية للغولف، والاتحاد الدولي للغولف ومنظمة النادي القديم والاتحاد الأمريكي للغولف على ثقتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة هذه البطولة المرموقة، ومهمتنا هي مواصلة تطوير رياضة الغولف في الشرق الأوسط.

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