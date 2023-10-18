منتخبنا يخسر أمام كوريا الجنوبية في افتتاح التصفيات الآسيوية لليد

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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تلقى منتخبنا الوطني لكرة اليد الخسارة أمام نظيره الكوري الجنوبي، بنتيجة 23- 29، في مباراة جمعتهما أمس الأربعاء، في صالة الدحيل، في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى، في الدور التمهيدي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس «2024»، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى 28 الجاري.

ولم يظهر منتخبنا بشكل جيد في الشوط الأول ليدفع ضريبة ثقيلة لإنهاء الشوط الأول متأخراً أمام نظيره الكوري بفارق تسعة أهداف بنتيجة 6-15، رغم أن منتخبنا نجح في استعادة اتزانه في مجريات الشوط الثاني، إلا أن الفارق الكبير في الشوط الأول وبداية المباراة وقف عقبة أمام قدرته على العودة بالنتيجة، وخسارة المباراة بفارق ستة أهداف بنتيجة 23-29.

مواجهة

ويخوض المنتخب اليوم الخميس، مواجهته الثانية في دوري المجموعات أمام المنتخب الصيني، قبل الدخول غداً الجمعة في أول أيام الراحة، ويعاود اللعب بعد غد السبت بلقاء صاحب الأرض والضيافة المنتخب القطري المتوج بذهبية الألعاب الآسيوية في الصين، ويتبع في 22 من هذا الشهر بلقاء المنتخب السعودي، ويختتم مشواره في الدور التمهيدي في 24 الجاري بلقاء المنتخب الهندي.

نظام

ويقضي نظام التصفيات، بأن تقام بدورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن تأهل متصدري ووصيفي المجموعتين الأولى والثانية إلى الدور نصف النهائي الذي يقام في 26 الجاري، ويتحدد من خلاله هوية طرفي المباراة النهائية والمنتخبين المنافسين على البطاقة الوحيدة المؤهلة إلى «أولمبياد باريس 2024» وأن يمنح صاحب المركز الثاني في قطر فرصة إضافية لدخول مباريات الملحق الآسيوي.

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