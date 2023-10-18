انطلاقة قوية لـ «دولية أبوظبي ماسترز للريشة الطائرة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت بطولة أبوظبي ماسترز الدولية للريشة الطائرة، التي تقام برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، انطلاقة قوية لمنافساتها التي تعد أولى البطولات الدولية التي تستضيفها العاصمة، بتنظيم شركة 316 للخدمات الرياضية ودعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام منافسات البطولة بمركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، حيث شهد اليوم الأول 27 مباراة ضمن التصفيات، شارك فيها 54 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات. وشارك بالمنافسات من منتخب الإمارات كل من اللاعبين منصور يوسف المزروعي ومحمد خلفان المزروعي وخليفة سعيد المزروعي ومحمد سالم المزروعي ومحمد منور ومن الإناث شاركت كل من غدير الطاهري و فرح الحاجي.

حماس

حرص المنظمون بالتعاون مع نادي أبوظبي لألعاب المضرب على إثارة الشغف والحماس لدى الجمهور بتخصيص ملاعب مفتوحة مع التجهيزات الرياضية، وعدد من الأنشطة والفعاليات المجانية لممارسة لعبة الريشة الطائرة على هامش البطولة.

من جانبه قال ناصر المري الأمين العام لاتحاد الريشة الطائرة: البطولة تقام في إطار استراتيجية الاتحاد لاستضافة وتنظيم البطولات الدولية، حيث نجحنا خلال هذا العام في تنظيم واستضافة عدد من البطولات الآسيوية وبدأنا التخطيط لاستضافة بطولة أبوظبي ماسترز الدولية للريشة الطائرة منذ نهاية العام الماضي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، ونسعد اليوم بمشاهدة نخبة من أفضل 50 لاعباً في العالم في هذه المنافسات، وندعو الجمهور وعشاق رياضة الريشة الطائرة للحضور ليكونوا جزءاً من الحدث العالمي والاستمتاع بالأنشطة والفعاليات.

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