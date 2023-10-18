صدارة فرنسية أمريكية في انطلاق مونديال الغولف في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – فائز بجبوج

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تشارك منتخبا فرنسا والولايات المتحدة صدارة الترتيب بالجولة الأولى في انطلاق المنافسات اليوم الأول للنسخة الـ 33 لكأس أيزنهارو لبطولة العالم لفرق الهواة الغولف، والتي يحتضنها ملعب نادي أبوظبي للغولف، بعدما حققا 135 ضربة، بمعدل 9 ضربات تحت المعدل.

ويستضيف اتحاد الإمارات للغولف، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، بداية مع بطولة الرجال «كأس أيزنهاور»، التي تستمر حتى 21 الجاري، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» في الأسبوع التالي، بالفترة من 25 إلى 28 الجاري.

ويتنافس في البطولة فرق 36 دولة من جميع أنحاء العالم، ويتم احتساب نتائج أفضل لاعبين من بين مجموع نتائج لاعبي كل فريق لتحديد الإجمالي، فيما يتنافس اللاعبون بشكل مفتوح في نظام الفردي.

منافسة

شهدت الجولة الأولى مستويات قوية من أفضل اللاعبين الهواة في العالم، وستكون المنافسة مفتوحة على اللقب، حيث يتأخر المنتخب الهولندي عن المتصدرين أمريكا وفرنسا بفارق ضربة واحدة فقط، بمجموع 136 ضربة، بمعدل 8 ضربات تحت المعدل، وتشارك المركز الرابع منتخبات أستراليا وإنجلترا والأرجنتين والدنمارك برصيد 137 ضربة، بمعدل 7 ضربات تحت المعدل.

المغرب والإمارات

وحقق المنتخب المغربي أفضل النتائج العربية في الجولة الأولى، برصيد 141 ضربة، بمعدل 3 ضربات تحت المعدل، فيما حقق منتخب الإمارات 155 ضربة، بمعدل 11 ضربة فوق المعدل.

وعلى صعيد أداء لاعبي منتخب الإمارات، سجل توماس نيسبيت 4 ضربات فوق المعدل، بمجموع 76 ضربة، وأحمد ريان 7 ضربات فوق المعدل، بمجموع 79 ضربة، وأحمد سكيك 8 ضربات فوق المعدل، بمجموع 80 ضربة.

صدارة هولندية

وعلى صعيد الفردي، تصدر الهولندي بينجامين رويتر الترتيب في انطلاق الجولة الأولى، برصيد 66 ضربة، بمعدل 6 ضربات تحت المعدل، بفارق ضربة واحدة عن الفرنسي هوجو لي جوف والأمريكي جوردون سارجينت، اللذان حققا 67 ضربة، بمعدل 5 ضربات تحت المعدل.

وكان أحمد سكيك قائد منتخبنا الوطني، هو من سدد ضربة البداية التي أعلنت انطلاق منافسات البطولة صباح اليوم، وقال: «إنه أمر خاص أشعر بالفخر به، أن أسدد ضربة البداية لانطلاق البطولة على أرض وطني، هذه المرة الرابعة التي أشارك فيها في هذه البطولة، وإنه من الرائع أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الحدث الكبير».

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