14 فريقاً في «أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2023، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، والتي تقام بجانب استاد هزاع بن زايد في العين، على مدار يومي 28 و29 الجاري، مشاركة 14 فريقاً تضم نخبة من أمهر وأبرز لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم.

وتعتبر بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية آخر بطولة للأساتذة في الموسم الحالي، حيث تسعى الاتحادات إلى تجميع النقاط للتأهل إلى الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وسيتم الإعلان عن التصنيف النهائي للفرق المشاركة في الأولمبياد بعد يومين من انتهاء البطولة وتحديداً في 1 نوفمبر 2023.

وتزخر الفرق المشاركة في البطولة التي تستضيفها العين بالمواهب الرياضية المتميزة، حيث ستشهد البطولة مشاركة فائزين بميداليات أولمبية وأفضل لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم، لتقديم عرض رياضي مميز للمشجعين.

من جانبه، رحّب سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي بالفرق المشاركة والنجوم العالميين في البطولة، وقال: «تمنياتنا لجميع الفرق بطيب الإقامة في العين والتوفيق خلال منافسات البطولة المرتقبة، وقضاء أمتع الأوقات لكل الجماهير المؤازرة لفرقها ونجومها العالميين».

بدوره، قال ديجان ماجستوروفيتش لاعب فريق يو بي: «تمثل العودة إلى أبوظبي التي شهدت فوزنا بنهائيات البطولة العالمية العام الماضي مع فريق يو بي وفوزي أيضاً عام 2015 مع فريق نوفي ساد، تجربة رائعة وخاصة، فالتنظيم المتميز دائماً وحماسة المشجعين، هما ما يجعلان من هذا الحدث إحدى البطولات المفضلة لدي كل عام».

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