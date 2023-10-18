ماكلروي يستعد للدفاع عن لقب «هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2023»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الجهة المنظمة لبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» عن استعداد نجم الغولف العالمي، روري ماكلروي، للدفاع عن لقبه، والفوز للمرة الرابعة بالنسخة المقبلة من البطولة، التي تُقام في الفترة من 18 إلى 21 يناير 2024 في نادي الإمارات للغولف،

وتتيح البطولة لكل عشاق رياضة الغولف متابعة ماكلروي، نجم كأس رايدر، وذلك أثناء مشاركته في هذه النسخة، التي تعد أول حدث، ضمن سلسلة رولكس في جولة السباق إلى دبي 2024، حيث يسعى المصنف الثاني عالمياً إلى إضافة لقب بطولة هذا العام إلى رصيد انتصاراته، التي حققها في كل من نسخ أعوام 2009 و2015 و2023.

تفوق

وكان ماكلروي، حامل لقب السباق إلى دبي، قد عادل الرقم القياسي، الذي سجله إرني إلس، بعد رفعه كأس الدلة الشهير، للمرة الثالثة في يناير 2023، متفوقاً بذلك على الأمريكي باتريك ريد في اليوم الأخير من البطولة، التي شهدت منافسات حماسية في ملعب المجلس.

كما تمكن ماكلروي، الفائز أربع مرات ببطولات كبرى، من إضافة لقبه الثاني، ضمن سلسلة رولكس، بعد فوزه في بطولة جينيسيس الأسكتلندية المفتوحة في يوليو، ليتصدر مرة أخرى ترتيب السباق إلى دبي، بالشراكة مع رولكس، إذ يهدف خلال بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» إلى تصدر تصنيف الموسم للمرة الخامسة.

حضور

وأضاف ماكلروي: «أحب الحضور إلى دبي، كما أن الدعم الذي نحصل عليه من المشجعين يكون مميزاً على الدوام، وأتطلع للعودة إلى نادي الإمارات للغولف في شهر يناير المقبل، آملاً بتحقيق المزيد من الإنجازات عبر هذه البطولة».

وقال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»: «يسعدنا تأكيد عودة روري للدفاع عن لقبه، وسعيه لتحقيق فوز تاريخي رابع في البطولة. تضم البطولة في هذه النسخة قائمة مميزة من ألمع الأسماء في عالم الغولف، وأنا على يقين بأن اللاعب ذا الأداء الأفضل سينضم إلى القائمة المُرصعة بالنجوم من الفائزين بالبطولة، ويرفع كأس الدلة مع انتهاء المنافسات في يناير المقبل».

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