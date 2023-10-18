حمدان بن زايد: «ليوا الدولي» مقصد لمحبي التحدي والمغامرة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة بقصر النخيل، محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. واطّلع سموه خلال اللقاء على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2024» الذي يقام تحت رعاية سموه خلال شهر ديسمبر المقبل، وبتنظيم مشترك بين نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال.

تجهيزات

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، أهمية توفير كافة الإمكانات والتجهيزات لإنجاح مهرجان ليوا الدولي الذي يعد واجهة رياضية مهمة لمنطقة الظفرة وأصبح مقصداً لمحبي التحدي والمغامرة، ويسهم في دعم وترسيخ ثقافة الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة بمختلف مجالاتها.

ونوه سموه بأهمية استثمار النجاحات الكبيرة التي حققها المهرجان في دوراته السابقة كونه يعد فرصة من أجل دعم القطاع السياحي للمنطقة وجذب الزوار.

وثمن سموه الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وأعضاء مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي وكافة الرعاة والشركاء الاستراتيجيين في إنجاح الحدث.

حضور

وحضر اللقاء سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، ومحمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال، وعبدالله القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي.

جهود

يأتي تنظيم المهرجان تتويجاً للجهود المشتركة بين كلّ من نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في شراكتهم الاستراتيجية الساعية إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي، كوجهة مفضلة أولى ورائدة عالمياً من خلال تسليط الضوء على مقوماتها السياحية والثقافية، وما تتفرد به من إمكانات داعمة لاستدامة الاقتصاد المتنوع ومكانتها كحاضنة للتراث والرياضات المحلية والعالمية المختلفة.

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