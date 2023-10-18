افتتاح قرية «الألعاب البارالمبية الآسيوية» في هانغتشو

المصدر: هانغتشو - البيان

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افتتح ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وياو قاو يوان عمدة هانغتشو، قرية الألعاب البارالمبية الآسيوية بحفل استقبال رسمي، حيث بدأت طلائع الوفود المشاركة في الحدث الوصول إلى القرية تباعاً تمهيداً لخوض التحدي القاري الذي يشارك فيه أكثر من 3 آلاف لاعب ولاعبة من 44 دولة يتنافسون في 22 لعبة.

وتفقد العصيمي وياو مرافق قرية اللاعبين المختلفة والخدمات التي تقدمها للضيوف وقاعات التصنيف الطبي والطعام الكبرى والعديد من المرافق الأخرى، كما اطلعا على استعداد فرق العمل المختلفة لاستقبال الوفود وجاهزيتها لإبراز الوجه المشرق للدولة المستضيفة.

ووجه العصيمي خلال مخاطبته لحفل الاستقبال الشكر إلى اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية ومدينة هانغتشو وكل فرق العمل على إنشاء هذه القرية الحضارية وفق أعلى معايير الجودة وسهولة الوصول بالتقنيات المختلفة، مؤكداً أهمية القرية البارالمبية بالنسبة للاعبين والوفود.

وقال: عندما تتوفر الراحة الكاملة والمتمثلة في الإقامة والإعاشة والتنقل في مثل هذه الدورات التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية تتفجر طاقات اللاعبين وتتحطم الأرقام القياسية. وأثنى العصيمي على الجهود الكبيرة التي يبذلها المتطوعون من أجل خدمة الوفود المشاركة في هذا الحدث المهم.

وقال: نتطلع أن تحقق «أسياد هانغتشو» الأهداف المنشودة حتى يفجر كل لاعب طاقاته في هذا المحفل القاري المهم، خصوصاً أن آسيا تواجه تحدياً جديداً في الصين استعداداً لبارالمبية «باريس 2024».

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