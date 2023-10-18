نسخة استثنائية لمونديال «ميني فوتبول» في رأس الخيمة

المصدر: الدوحة - البيان

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أكد التونسي أشرف بن صالحة رئيس الاتحاد الأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للميني فوتبول WMF، جاهزية دولة الإمارات لاستضافة نسخة مميزة من بطولة كأس العالم للعبة خلال الفترة من 26 الجاري حتى 4 نوفمبر المقبل بإمارة رأس الخيمة.

وقال بن صالحة مؤسس اللعبة على المستوى الدولي لـ«البيان»: الإمارات معروفة بحسن التنظيم واحتضان الدورات الرياضية الكبرى العالمية في جميع الاختصاصات، لذلك نتوقع بطولة ناجحة بكل المقاييس التنظيمية والرياضية لوجود كل المنتخبات العالمية القوية في اختصاص الميني فوتبول.

تنسيق

وأوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي أن الاستعدادات على قدم وساق من اللجنة المنظمة، وتم التنسيق منذ الإعلان عن إسناد الاستضافة لرأس الخيمة بين الاتحاد الدولي للعبة وهيئة السياحة في الإمارات حول كل الجوانب التنظيمية، حيث تم تشكيل اللجان الخاصة بالبطولة والتعاقد مع كبرى الشركات العالمية في التنظيم لتخرج البطولة بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف: أتوقع أن تكون هذه البطولة بمثابة انطلاقة حقيقية لرياضة الميني فوتبول، خصوصاً مع بدء انتشار اللعبة في البلدان الخليجية والعربية، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تأسيس الاتحاد الموريتاني والمغربي والجزائري إلى جانب وجود الاتحاد التونسي والليبي والمصري والسوداني والصومالي والسوري.

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