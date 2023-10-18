8500 مشارك في النسخة الرابعة لـ«ألعاب مدارس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مجلس دبي الرياضي عن إطلاق النسخة الرابعة من دورة «طلبات لألعاب مدارس دبي»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في دبي، الذي يعد أول المحطات التأسيسية في عملية انتقاء المواهب، وصناعة الأبطال الأولمبيين.

وتسجل النسخة الجديدة من الدورة مشاركة 8500 طالب وطالبة من 200 مدرسة حكومية وخاصة، سيتنافسون في 23 مسابقة رياضية متنوعة من 19 الجاري حتى 26 يونيو 2024، وتم الإعلان عن تفاصيل الدورة، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، أمس، وتحدث خلاله أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وبيبا كلارك من شركة إي أس أم المنظمة للحدث، وسيمونيدا سوبوتيتش، نائب رئيس شركة طلبات الإمارات، ومسؤولو كرة القدم والألعاب الجماعية، والفردية في أندية دبي.

استضافة

وتتضمن الدورة مسابقات في 23 رياضة فردية وجماعية هي: كرة قدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، الجمباز الإيقاعي، الغولف، منافسات رياضات أصحاب الهمم، تنس، سباحة، دراجات هوائية، كرة الريشة، كريكت داخل القاعات، كريكت في الملاعب المفتوحة، البادل، الجمباز، الشطرنج، الشطرنج عن بعد، الألعاب الإلكترونية، القوس والسهم، ألعاب قوى، كرة الشبكة (نت بول)، الرجبي، والكاراتيه، وبطولة المعلمين.

وتقام دورة طلبات لألعاب مدارس دبي 2023 في عدد من أبرز الوجهات الرياضية في المدينة، حيث يستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات السباحة، فيما تقام مباريات كرة السلة وكرة الريشة والألعاب الموحدة في عالم دبي للرياضة، ومنافسات التنس في استاد سوق دبي الحرة للتنس، ومباريات كرة القدم في نادي النصر الرياضي، ومسابقات ركوب الدراجات في مدينة إكسبو دبي.

وأكد أحمد سالم المهري أهمية الدورة في اكتشاف المواهب، وتحفيز طلبة المدارس على ممارسة الأنشطة الرياضية، مرحباً بانضمام شركة طلبات إلى رعاة الحدث، وقال: تواصل الدورة في نسختها الرابعة استقطاب المزيد من المشاركين من المدارس الحكومية والخاصة، مسجلة أرقاماً جديدة في عدد المدارس المشاركة، والرياضيين والمنافسات الرياضية، حيث ستشهد الدورة الجديدة مشاركة أكثر من 8500 طالب وطالبة من أكثر من 200 مدرسة، ما يؤكد نجاح الحدث في تحقيق أهدافه الرياضية والمجتمعية.

وأضاف: تعد الدورة الأكبر من نوعها، وتلعب دوراً أساسياً في تحقيق أهداف سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي ترجمة لتوجهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصصات، وهي خطوة مهمة في مجال صناعة أبطال المستقبل في مختلف الرياضات، جنباً إلى جنب مع نشر ممارسة الرياضة في صفوف طلبة المدارس، من أجل حياة صحية سليمة ونشيطة لجميع الطلبة، الدورة تتعامل مع قطاع مهم هو المدارس.

شكر

من جهتها قالت بيبا كلارك: نتقدم بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على تقديمه الدعم الكامل لإقامة هذه الدورة، والعمل على نجاحها، من خلال توفير كل التسهيلات، كما نشكر طلبات على رعايتها للدورة، وهو الأمر الذي يسهم في نمو الدورة وزيادة عدد الرياضات فيها، وبالتالي زيادة أعداد الطلاب المشاركين من كل أنحاء دبي، ونحن متحمسون لبدء مرحلة جديدة يكون فيها التعاون والاستثمار أكبر في تمكين الشباب، من خلال الرياضة والتنمية مع طلبات بصفتها الراعية الرئيسية، إلى جانب العديد من الشركاء الآخرين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز