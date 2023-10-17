شرطة أبوظبي بطل وزارة الداخلية «للفنون القتالية MMA»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت منتخبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي «MMA» رجالاً وسيدات، المركز الأول في بطولة الفنون القتالية الثالثة، والتي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي في أبوظبي ضمن جائزة سمو وزير الداخلية للتفوق الرياضي موسم 2023 - 2024 وبمشاركة القيادات العامة للشرطة.

وحصد منتخب الرجال 8 ميداليات ملونة «4 ذهبيات، 3 فضيات، وبرونزية» وحصل على 89 نقطة في المجموع العام، وحصد منتخب السيدات 10 ميداليات ملونة «3 ذهبيات، 5 فضيات، برونزيتان» وحصل على 79 نقطة في المجموع العام.

وأكد العميد عمران احمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية، أن هذا الإنجاز تحقق بدعم من القيادة الشرطية التي تحفز منتسبيها دائماً على تحقيق الإنجازات الرياضية المتفردة، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضات القتالية في العمل الشرطي، ودورها في تهيئة عناصرها للأداء المهام الشرطية الميدانية، وتأكيداً على دور الرياضة في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة، لما لها من دور كبير في غرس الثقة بالنفس، وتكريس مبدأ المنافسة بين جميع العاملين في الإسهام بتحقيق القفزات التطويرية.

كما هنأ العميد دكتور راشد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، منتخبات شرطة أبوظبي على تحقيق التميز الرياضي، لافتاً إلى أن هذه النتائج الإيجابية هي نتاج دعم القيادة الشرطية، والسياسات الرياضية التي تتبناها شرطة أبوظبي كالتحفيز الرياضي والتفرغ الرياضي.

وأشاد بدور الطاقم الإداري والتدريبي في أول انطلاقة للموسم في جائزة سمو وزير الداخلية للتفوق الرياضي بحصول القيادة على المركز الأول في البطولتين القتالية رجالاً وسيدات، بمشاركة كبيرة من قبل القيادات الشرطية 70 مشاركاً من الرجال و23 مشاركاً من السيدات.

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