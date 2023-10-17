توج بلقب بطولة إسبانيا المفتوحة.. الفرنسي ماثيو بافون بطل «السباق إلى دبي» للغولف بمدريد

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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توج الفرنسي ماثيو بافون بلقب بطولة إسبانيا المفتوحة للغولف التي أقيمت في مدريد، ليكسر النحس الذي لازمه هناك بعدما سبق أن حل وصيفاً في 3 مناسبات مختلفة بين جولتي التحدي وجولة دي بي ورلد آخرها نسخة العام الماضي، ويرفع أول ألقابه في جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

تفوق الفرنسي في العاصمة الإسبانية مدريد، وحقق 23 ضربة تحت المعدل، ليحصد اللقب والأهم كسب 710 نقاط جعلته يتقدم 45 خطوة نحو المركز الـ20 في الترتيب العالمي للموسم الصادر لهذا الأسبوع لـ«السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بعدما رفع رصيده إلى 1.424 نقطة.



فرصة

وبهذا التقدم الكبير سيكون بافون من أقوى المرشحين للتواجد في الختام الكبير لموسم الجولة، حيث يتأهل أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام الشهر المقبل في عقارات جميرا للغولف الشهر المقبل، مع احتضان الإمارات ودبي المشهد الختامي مرة أخرى هذا العام، حيث يتنافس نجوم رياضة الغولف على مدار الموسم في 43 بطولة تقام في 25 دولة مختلفة تمهيداً لحسم هوية بطل الموسم في دبي سنوياً.

ولا يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي حامل اللقب يتواجد في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 5.164 نقاط، يليه الإسباني جون رام برصيد 3.081 نقاط، وقد أكد كلاهما المشاركة في بطولة جولة دي بي ورلد، في مشهد تنافسي مرتقب بين النجمين العالميين خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

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