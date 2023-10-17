إنجاز دولي جديد يعزز الفوز الذي تحقق في النسخة الماضية لبطولة آسيا..«اللياقة البدنية» يتألق في البطولة الإماراتية التركمانستانية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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بارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الإنجازات المتميزة في البطولة الإماراتية التركمانستانية للألعاب التكتيكية في عشق أباد، وهو إنجاز دولي جديد يعزز الفوز الذي تحقق في النسخة الماضية لبطولة آسيا التي أقيمت في قيرغيزستان العام الماضي، مثنياً على جهود لجنة اللياقة البدنية لمواكبتها التخطيط الدقيق وفقاً لأفضل المواصفات العالمية والمشاركة في البطولات الدولية وتحقيق الإنجازات.

وتقدم الشيخ عبدالله الشرقي بالشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي للإسهام في دعم لاعبي المنتخب وتفريغهم في أثناء مرحلة الاستعداد والمنافسات وثمن الدور المحوري لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تركمانستان للحفاوة والضيافة وتقديم افضل سبل المشاركة الناجحة والتنظيم المتميزين.

صدارة

قدم لاعبو الإمارات للياقة البدنية أداء متميزاً في البطولة الإماراتية التركمانستانية للألعاب التكتيكية والتي اختتمت أمس الأول في عشق أباد وأحرزوا المراكز الثلاثة الأولى في السباقات وصدارة ترتيب فرق البطولة والتي بلغت 45 فريقاً بمشاركة نحو 105 لاعبين في إنجاز دولي متميز وحصاد متميز يضاف لسجل إنجازات الرياضة الإماراتية.

وشهدت البعثة الإماراتية مشاركة ستة لاعبين وهم كل من عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام ورئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي الفلاسي، وعلي درويش المري، ومعتصم الفاضل، وأبو بكر محمد الحوقاني، وراشد محمد المري، وسالم محمد آل علي، وأحمد حميد الزعابي.

تثمين

بدوره، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي الفلاسي: نعتز بالمشاركة في البطولة وبما تحقق من مراكز متقدمة والتفوق على لاعبين أقوياء من تركمانستان وفي مختلف المسابقات، إضافة إلى فرص الاحتكاك استعداداً للاستحقاقات المقبلة، مبيناً أن لاعبي الإمارات شاركوا بثلاثة فرق الأول مثل الإدارة العامة لشؤون الأجانب في دبي وفريقان من العاصمة أبوظبي في مشاركة متميزة من الجوانب كافة وتم حصاد المراكز الثلاثة الأولى بعدما قدم أبناء الإمارات مستويات بدنية وفنية متميزة وسيتم تعزيز تشكيلة المنتخب بأبرز اللاعبين الذين تألقوا في البطولة.

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