صالح بن عاشور رئيس لجنة التحكيم والقوانين يترأس «فنية التصفيات الآسيوية لكرة اليد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي



يرأس العميد صالح محمد بن عاشور، رئيس لجنة التحكيم والقوانين بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، عضو لجنة التحكيم والقوانين بالاتحاد الدولي لكرة اليد، اللجنة الفنية للتصفيات الآسيوية للرجال المؤهلة لأولمبياد «باريس 2024» التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 18 ولغاية 28 أكتوبر الجاري.

كما رشح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد حكمنا القاري محمد ناصر، عضو لجنة الخبرات بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، للمراقبة الفنية لمباريات التصفيات الآسيوية، وسبق أن تم تكليفه بالعديد من البطولات على مستوى الأندية والمنتخبات في البطولات العربية والخليجية والآسيوية، لتؤكد ثقة القائمين على اللعبة بكفاءة ونزاهة أبناء الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز