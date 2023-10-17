في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023..مذكرة تفاهم بين شرطة دبي واتحاد الريشة الطائرة

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مجلس الرياضيين، واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، مذكرة تفاهم للتعاون المُشترك في المجال الرياضي. ووقع الاتفاقية من طرف القيادة العامة لشرطة دبي الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين، ونورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بحضور موظفي الجانبين، وذلك في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، على توطيد أواصر التعاون بينهما في المجال الرياضي بما يحقق الأهداف المشتركة، وتعزيز الشراكة بشكل فاعل بين الطرفين.

وثمّنت الدكتورة مريم أنس المطروشي، علاقة التعاون مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة التي تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص في المجال الرياضي، فيما أعربت نورة الجسمي عن سعادتها بتوقيع المذكرة التي ستساهم في تعزيز التعاون الرياضي المشترك.

تفاهم

وتنص مذكرة التفاهم على تقديم شرطة دبي رسائل هادفة من خلال الرياضة، وتشجيع موظفيها على ممارسة لعبة ريشة الطائرة، والقيام بتنفيذ فعاليات رياضية مشتركة، ووضع خطط تدريبية للمدربين واللاعبين وجميع العاملين في المجال الرياضي بالتعاون مع الاتحاد.

كما تنص المذكرة على أن تمكين اتحاد الإمارات للريشة الطائرة من الاستفادة من مرافق القيادة العامة لشرطة دبي لإقامة فعاليات مشتركة بين الجهتين لتفعيل اللعبة، ودعم المواهب الرياضية، وتشكيل فرق عمل ولجان مشتركة.

تنسيق

وبموجب المذكرة سيقوم اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بالمشاركة في مبادرة القافلة الرياضية كشريك دائم، والتنسيق مع شرطة دبي في الفعاليات المشتركة، والاستفادة من مرافق شرطة دبي للفعاليات والتدريب، والمشاركة في نشر ثقافة الرياضة، والمساهمة في تأسيس أول منتخب ريشة للعنصرين الرجالي والنسائي، وتدريب العاملين في المجال الرياضي من مدربي شرطة دبي، وحصر المواهب في مجال الريشة الطائرة.

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