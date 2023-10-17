منتخبنا يواجه كوريا الجنوبية في انطلاق تصفيات اليد الآسيوية

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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يدشن منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد، ظهر اليوم، مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الدورة 33 من دورة الألعاب الأولمبية «باريس ـ 2024»، بلقاء نظيره الكوري الجنوبي، في مباراة تجمعهما لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى، في البطولة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة حتى 28 أكتوبر الجاري.

وكانت قرعة التصفيات الآسيوية التي أقيمت أواخر الشهر الماضي، قد أسفرت عن وضع المنتخب في المجموعة الأولى من الدور التمهيدي، بجوار كل من منتخبات، قطر، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والهند، فيما اقتصرت المجموعة الثانية على خمسة منتخبات هي البحرين، والكويت، واليابان، وكازاخستان، وإيران.

تحضيرات

واستعد المنتخب للتصفيات، من خلال حصص تدريبية يومية بدبي امتدت منذ 21 سبتمبر الماضي وحتى 11 أكتوبر الجاري، تخللها خوض تجربتين وديتين أقيمتا على صالة نادي العين، وجمعت «الأبيض» مع نظيره العماني، في مواجهتين ابتسمت الأولى منها للضيوف بنتيجة (24-23)، قبل أن يتمكن المنتخب من رد اعتباره والفوز في التجربة الثانية (28-24).

البعثة

تضم بعثة المنتخب إلى بطولة قطر، كلاً من الجهاز الفني المدرب الفرنسي دانيلو برستوفاك، و18 لاعباً من أندية الدولة، هم: محمد الطاهر، وسالم النعيمي، وعادل محمد، وأحمد المهيري، وسعود الحمادي، وإبراهيم البلوشي، ومبارك الظنحاني، ومرزوق البلوشي، وراشد المطوع، وإبراهيم القرص، وطارق المازمي، وعبد الله خميس، وصلاح المرزوقي، وسيف الأنصاري، وصالح الهاجري، وهلال الضو، وراشد محمدي، ومحمد البلوشي.

نظام

ويقضي نظام التصفيات، بأن تقام بدورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن تأهل بطلي ووصيفي المجموعتين الأولى والثانية إلى الدور نصف النهائي الذي يقام في 26 الجاري، ويتحدد من خلاله هوية طرفي المباراة النهائية والمنتخبين المنافسين على البطاقة الوحيدة المؤهلة إلى «أولمبياد باريس ـ 2024» على أن يمنح صاحب المركز الثاني في قطر فرصة إضافية بدخول مباريات الملحق الآسيوي.

طموح

بالتأكيد سيسعى منتخبنا للظهور المشرف وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الافتتاحية أمام المنتخب الكوري، خصوصاً أن «الأبيض» سيخوض يوم غدٍ مواجهته الثانية أمام المنتخب الصيني، قبل الدخول في أولى أيام الراحة، على أن يعاود اللعب السبت المقبل بلقاء صاحب الضيافة المنتخب القطري المتوج مؤخراً بذهبية دورة الألعاب الآسيوية في الصين، ويتبع في 22 من هذا الشهر بلقاء المنتخب السعودي، وإسدال الستار عن المباريات في الدور التمهيدي في 24 الجاري بلقاء المنتخب الهندي.

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