اختصت بسباقات الطريق فقط..اتحاد الدراجات يختتم دورة الحكام المستجدين بمشاركة 25 دارساً

المصدر: دبي - البيان

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أقام اتحاد الإمارات للدراجات دورة الحكام المستجدين، بمشاركة 25 دارساً، والتي حاضر فيها الكابتن سيف سرور الحكم الدولي على مدار 4 أيام في مقر اتحاد الدراجات بمضمار زايد في الشارقة، واختصت بسباقات الطريق فقط، بينما سينظم الاتحاد دورة أخرى للحكام خاصة بسباقات المضمار والدراجات الجبلية لاحقاً. شهد ختام الدورة الدكتور ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، وقام بتسليم الشهادات للخريجين وتكريمهم والتقاط الصور التذكارية.

وأكد المحاضر والحكم الدولي سيف سرور، سعادته بالعدد الكبير من الحكام الجدد، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد نمو الوعي لدى أفراد المجتمع المهتمين برياضة الدراجات، بأهمية المشاركة، كما أوضح التزام الدارسين بالتوقيتات الخاصة بالدورة وهو ما جعل الدورة تشهد نجاحاً كبيراً.

من جانبه، أكد الدكتور ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، سعادته بالدارسين في الدورة، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة يهدف دائماً إلى خلق المجال أمام الحكام للمشاركة وتعلم الجديد بشكل مستمر، خاصة وأن قوانين الدراجات تتغير باستمرار، ويجب التعرف عليها مباشرة.

وأضاف: سيكون هناك دورة حكام جديدة خاصة بالمضمار في القريب العاجل، إضافة إلى دورة في الدراجات الجبلية، خاصة بعد الطلب المستمر من الحكام الجدد والراغبين في دخول المجال للتعلم وتواجدهم باستمرار في السباقات يشير إلى رغبتهم الجادة في التواجد مع حكام الاتحاد".

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