صلاح الجعيدي: 3 أسباب حرمتنا من التألق في «بولينغ العالم» وانتهاء العلاقة مع المدرب الأمريكي ميكا والبحث جار عن بديل

المصدر: دبي - علي شدهان

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أبدى صلاح الجعيدي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للبولينغ، حزنه لعدم تحقيق منتخب الإمارات الأول للبولينغ، النتيجة المرجوة منه في بطولة العالم التي أقيمت في دولة الكويت أخيراً، بمشاركة خيرة المنتخبات، وكوكبة من نجوم اللعبة في مختلف القارات، مشدداً على أن 3 أسباب محددة حرمت «بولينغ الإمارات» من التألق وبلوغ منصات التتويج في الحدث العالمي الكبير.

وتألفت بعثة «بولينغ الإمارات» في بطولة العالم بالكويت، من أحمد خميس العلي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولينغ، رئيساً، وميكا، مدرباً، و6 لاعبين هم، حسين السويدي ونايف عقاب ومحمود العطار وسلطان محمد القبيسي ومحمد الزرعوني وخميس الشامسي.

الأسباب الثلاثة

وقال صلاح الجعيدي: للأسف، لم يحقق منتخبنا النتيجة المتوقعة منه رغم أننا كنا على ثقة كبيرة بمقدرة نجومنا على نيل المراد، ولكن أعتقد أن هناك 3 أسباب محددة حالت دون ذلك، الأول يتمثل في المستوى الفني العالي في البطولة، كونها حدثاً عالمياً غالباً ما يشهد مشاركة ألمع النجوم وأفضل المنتخبات، والثاني، حجم الضغوط التي من الطبيعي أن تصادف أي لاعب في حدث بحجم بطولة العالم، والثالث، نظام «بيكر» المطبق منذ سنوات قليلة في بطولات البولينغ.

نظام «بيكر»

وأوضح الجعيدي قائلاً: نظام «بيكر» في مباريات البولينغ هو نظام لعب معتمد منذ سنوات عدة في بطولات البولينغ، وهو لا يسعف اللاعب المميز والمنتخب القوي، ومطبق في مسابقات الزوجي والثلاثي والفرقي، ويفيد كثيراً اللاعب والمنتخبات ذات المستوى الأقل، ما يُصعب من مهمة اللاعبين المتميزين والمنتخبات الأقوى في عالم بطولات البولينغ.

مراحل الإعداد

وشدد الجعيدي على أن منتخب الإمارات للبولينغ خاض مراحل إعداد أكثر من جيدة في العاصمة أبوظبي، ودبي، قبل الدخول في معمعة بطولة العالم بالكويت، لافتاً إلى أن كل التوقعات ذهبت باتجاه الحصول على نتيجة أفضل بكثير في الحدث العالمي، مقدماً شكره لكل اللاعبين، وإلى أعضاء الجهازين الفني والإداري، على حرصهم وسعيهم الجاد من أجل تحقيق المراد في بطولة العالم.

بصمة خاصة

وأشار الجعيدي إلى أن منتخب الإمارات للبولينغ تنتظره مشاركة مهمة في بطولة آسيا للصالات المغلفة في تايلاند فبراير المقبل، مبدياً ثقته العالية في مقدرة نجوم المنتخب على تحقيق نتائج توازي الطموحات المعقودة عليهم في المحفل القاري، منوهاً إلى أن البطولات الآسيوية غالباً ما يكون لـ«بولينغ الإمارات» بصمة خاصة باعتلاء منصات التتويج، موضحاً أن منتخب الإمارات للبولينغ هو وصيف آسيا وبطل العرب حالياً.

7 سنوات

وكشف صلاح الجعيدي النقاب عن انتهاء مهمة الأمريكي ميكا في القيادة الفنية لمنتخب الإمارات للبولينغ، وذلك لظروف عائلية خاصة تتعلق بالمدرب، مشيداً بمسيرة ميكا مع «بولينغ الإمارات»، والممتدة لأكثر من 7 سنوات، حقق خلالها ألقاباً عدة، منها بطولة العرب في مصر، ووصافة آسيا، لافتاً إلى أن البحث جار من قبل اتحاد الإمارات للبولينغ عن مدرب بديل يقود «بولينغ الإمارات» خلال المرحلة القادمة.

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