بارتفاع 157 مترًا وبطول 335 مترًا.."وصل" تسجل رقماً قياسياً جديداً في "غينيس" بأعلى مضمار للجري في العالم

المصدر: البيان

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نجحت مجموعة "وصل " لإدارة الأصول، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، في تسجيل رقم جديد في "غينيس" للأرقام القياسية بتشييدها أعلى مضمار للجري في العالم يحمل اسم"Sky Track"، ويقع في الطابق 43 من مبنى 1 ريزيدنس- البرج السكني الواقع في مشروع "وصل 1 الرئيسي" بمنطقة الكفاف على شارع الشيخ زايد.

وأوضحت وصل أن المضمار يعلو 157 متراً فوق سطح الأرض، بطول 335 متراً، ويسمح لمحبي ممارسة رياضتي المشي والجري والراغبين في الحفاظ على لياقتهم البدنية الاستمتاع بتجربة فريدة لها طابعها الخاص الذي يميزها عن تجربة ممارسة الرياضة في الصالات الرياضية التقليدية، إذ يسمح المضمار الجديد بالاستمتاع بإطلالات لا مثيل لها على أبرز معالم دبي مثل برج خليفة، وحديقة زعبيل، وبرواز دبي، وشارع الشيخ زايد، أحد أهم شوارع مدينة دبي.

إنجاز جديد

وقال سعادة هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل: "إنه لمن دواعي سرورنا تحقيق إنجازٍ عالمي جديد لإمارة دبي يعكس حرصنا على الارتقاء بنمط الحياة اليومية للسكان، إذ يأتي "مشروع 1 ريزيدنس" متماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتوفير كافة المعطيات اللازمة لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة. ونحن في وصل ملتزمون ببناء مشاريع تستلهم هذا الهدف وتسهم في تحقيقه عبر زيادة المقومات التي تضمن رفاهية السكان في مجتمعاتنا العمرانية المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة."

نمو متزايد

ويأتي إنشاء "وصل" لمضمار الجري الجديد مواكباً لما تشهده دبي والعالم من تنامي الاهتمام باللياقة البدنية وتشجيع على تبنّي الممارسات الصحية السليمة مع زيادة الوعي بأهمية ممارسة الأنشطة البدنية، فيما تقدم دبي، نموذجاً مُلهِماً للمدن الراعية للرياضة والمحفزة للمجتمع على ممارستها واتخاذها أسلوباً للحياة، بما توليه من أهمية كبيرة لزيادة الوعي والتشجيع على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، وهو ما يؤكد مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم نشاطاً، وأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

ويُعد "تحدي دبي للياقة" الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أهم الفعاليات المجتمعية التي تقيمها دبي وتستمر منافساته وفعالياته على مدار 30 يوماً لتشجيع أفراد المجتمع، باختلاف مستويات لياقتهم البدنية، على اتباع نمط حياة صحي. وحرصاً من مجموعة "وصل" على مواكبة هذا النهج وأن تكون مساهمة في إنجاح المبادرات والفعاليات الرامية لخدمة المجتمع وتحسين نوعية حياته، تولي المجموعة اهتماماً كبيراً بتعزيز جودة ورفاهية الحياة الصحية لدى المقيمين في مشاريعها إذ يأتي بناء أعلى مضمار للجري في مشروع وصل1 ليؤكد هذا الالتزام.

من جانبه، قال طلال عمر، نائب الرئيس في غينيس للأرقام القياسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "يسعدنا دائماً أن نتعاون مع أصحاب الأرقام القياسية حول العالم، واليوم تسجل مجموعة "وصل" رقماً قياسياً جديداً بتشييد أعلى مضمار للجري في العالم، وهو دليل على ما تشهده إمارة دبي من طفرة معمارية كبيرة ترفع سقف التّحدي في القدرة على تحطيم الأرقام القياسية، إذ يعتبر هذا الإنجاز الهندسي والمعماري رمزاً لالتزام دبي المستمر نحو التطوير والإبهار".

وتعد هذه المرة الثانية التي تحقق فيها مجموعة "وصل" لقب في غينيس للأرقام القياسية، حيث شاركت سابقاً من خلال أكبر شاشة عرض جوية ظهرت في السماء في العام 2018، احتفالاً بـ"عام زايد" وتخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

يُذكر أن "1 ريزيدنس" هو مشروع متعدد الاستخدامات ويضم 753 وحدة سكنية جاهزة، ومجموعة واسعة من المرافق المميزة، بالإضافة إلى حوضين للسباحة وصالتيّ ألعاب رياضية حديثة، وساحات خضراء ومناطق للعب الأطفال والشواء وغيرها من المرافق المخصصة لخدمة سكان المشروع.

نجحت مجموعة "وصل " لإدارة الأصول، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في #دبي في تسجيل رقم جديد في "غينيس" للأرقام القياسية بتشييدها أعلى مضمار للجري في العالم يحمل اسم"Sky Track"https://t.co/VMEiSujoOV@waslgroup #البيان_الرياضي pic.twitter.com/Cpdae1vOFZ — البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 17, 2023

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