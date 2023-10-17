عبد العزيز بن حميد بطل «المخضرمين» في ماراثون الإمارات للدراجات المائية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أحرز الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، المركز الأول لفئة «المخضرمين» في سباق ماراثون الإمارات للدراجات المائية، الذي اختتمت فعالياته على كاسر الأمواج في أبوظبي، وأقيم برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وحل محمد سعيد الهاملي، وسعيد الحتاوي، في المركزين الثاني والثالث بنفس الفئة.

وشهدت فئة «واقف محترفين»، فوز راشد الطاير بالمركز الأول، تلاه خالد الزرعوني، وجمال الجناحي.

وفي فئة «جالس محترفين»، فاز سلمان العوضي بالمركز الأول، تلاه مانع حبيب المرزوقي، وخليفة محمد بالسلاح.

وأقيم السباق في المسار الداخلي على امتداد كورنيش أبوظبي، وأنهى المتسابقون في فئة الجالس 19 دورة، وسجلت فئة واقف محترفين 17 دورة، وفئة المخضرمين 12 دورة.

وتوج الفائزين سالم الرميثي مدير عام النادي، وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية، وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة.

وأشاد الظاهري بمستوى المنافسات، في ظل صعوبة السباق، وأوضح أن الماراثون كان تجربة إعداد مهمة للمتسابقين، قبل المشاركة في الماراثون العالمي بإندونيسيا.

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