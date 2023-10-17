«القوارب الشراعية 43 قدماً» تُزين شواطئ دبي السبت

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الذي يقام السبت المقبل على شواطئ دانة الدنيا دبي، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2023 - 2024.

ودعت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الملاك والنواخذة، للمشاركة في السباق الكبير، والذي يعد واحداً من سباقين ينظمهما النادي ضمن بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الفئة الأقدم والأعرق بين فئات السفن والقوارب الشراعية المحلية، حيث سيستمر التسجيل يومياً عبر البوابة الإلكترونية، حتى الجمعة المقبل، موعد إغلاق باب التسجيل، وإعلان قائمة القوارب المشاركة.

ترحيب

من جانبه، رحب راشد ثاني العايل عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، رئيس اللجنة الرياضية، بالملاك والنواخذة المشاركين في السباق المرتقب، والذي يعتبر فاتحة السباقات الكبيرة في الموسم الرياضي الجديد 2023 - 2024، والذي انطلق بنجاح شهر سبتمبر الماضي، من خلال أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز