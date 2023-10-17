أبوظبي غراند سلام للجودو بوابة الوصول للأولمبياد

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتواصل استعدادات اللجنة المنظمة العليا لاستضافة البطولات العالمية الثلاث الكبرى للجودو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجودو خلال الفترة من 24 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وبمشاركة أكثر من 1700 لاعب ولاعبة من 108 دول قبل إغلاق باب الاشتراك المقرر له قبل انعقاد قرعة بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو، المقرر لها الاثنين المقبل بفندق الوحدة ميلينيوم في أبوظبي، بحضور عدد من ممثلي اللجنة العليا المنظمة والاتحاد الدولي للجودو ولجانه المختلفة ومندوبي المنتخبات المشاركة وذلك عبر تقنية الفيديو.

وتشهد بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو في الجولة قبل الختامية لبطولات الغراند سلام الكبرى لهذا العام 2023 والذي يختتم ديسمبر المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو مع اقتراب إغلاق باب التأهل لأولمبياد باريس 2024، المحدد له آخر مايو 2024، لتحديد أبطال الدول المتأهلة وفق التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للجودو (IJF) خلال مرحلة التصفيات الأولمبية، وستحصل كل دولة من الدول الـ 17 الأفضل في التصنيف العالمي على حصة لكل فئة من الفئات الوزنية السبع من الجنسين. وتشهد دورة باريس مشاركة 372 لاعباً ولاعبة «186 رجلاً و186 سيدة» وهو عدد أقل بقليل مما شاركوا في دورة طوكيو 2020، والذين كان عددهم 386، لذلك ستكون بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى محطة مهمة بالنسبة للاعبي الجودو في جميع أنحاء العالم، باستثناء فرنسا بصفتها البلد المضيف، والتي ستحصل على حصة لرياضي واحد لكل فئة وزنية، وستسعى أيضاً للدفاع عن لقبها في منافسة الفرق المختلطة وعدد من ألقاب الفردي.

ويشارك في بطولة أبوظبي أبرز المصنفين في العالم للمحافظة على حظوظ التأهل الأولمبي الذي يمثل قمة الطموح لكافة الرياضيين في العالم ومن بين هؤلاء البطل الياباني الأولمبي شوهي أونو الفائز بذهبيتي دورة ريو دي جانيرو طوكيو لوزن تحت 73 كجم.. وفي القائمة البطلة الفرنسية كلاريس أجبينينو، الفائزة بلقب بطولة العالم 5 مرات في وزن أقل من 63 كجم وغيرهم من أبطال العالم.

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