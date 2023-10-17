دبي تستضيف «دي بي ورلد للغولف» 16 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بطولة جولة «دي بي ورلد» العالمية للغولف في دبي، عن عودتها المرتقبة إلى ملعب إيرث في عقارات جميرا للغولف، بعد أقل من شهر، في الفترة 16 - 19 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور عبد الله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد»، واللواء عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد الاماراتي وتوم فيليبي المدير التنفيذي لجولة «دي بي ورلد» في منطقة الشرق الاوسط.

من جانبه، اشاد اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي بالبطولة، ووصولها للنسخة الـ 15 يعزز النجاحات التي تشهدها بجميع مناشطها،مشبراً إلى العلاقة الوثيقة بين اتحاد الغولف والبطولة التي تنظمها وتحتضنها ملاعب عقارات الجميرا للغولف، مؤكداً الدعم الكبير والمتواصل للحدث والتي تمتد لسنوات عشره قادمة، كما وجه الهاشمي الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة والتي تحرص دوماً على الدعم والرعاية للرياضة والرياضين.

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