هجن أبناء القبائل ترسم أجمل اللوحات في ختام تمهيدي المرموم

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت على ميدان المرموم لسباقات الهجن، أمس، فعاليات نسخة عام 2023، من تمهيدي المرموم، الذي أقيم تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، تحت تنظيم وإشراف نادي دبي لسباقات الهجن، ورسمت المطايا في سن اللقايا واليذاع المملوكة لهجن أبناء القبائل، لوحة الختام، من خلال أربعة أشواط في سن اللقايا لمسافة خمسة كيلومترات، ومثلها في سن اليذاع لمسافة أربعة كيلومترات.

وكان الناموس في أول تحديات يوم الختام من نصيب (الحساسة)، التي أهدت صدارة اللقايا البكار في الشوط المفتوح، والتوقيت الأفضل في سن اللقايا، إلى مالكها سلطان سالم نايع سالم الغفلي، وذلك بعد أن وصلت لخط النهاية في زمن قدره 7:28:0 دقائق.

وذهب الناموس الثاني في سن اللقايا، والمخصص للقايا الجعدان المفتوح، إلى (كرار) بألوان شعار محمد حميد راكان نجيم الوهيبي، والذي ظفر بالصدارة في توقيت قدره 7:33:8 دقائق، ورسم شعار مطر راشد علي مفتاح الشامسي لوحة التألق من خلال الشوط الثالث للقايا البكار المفتوح، والذي قدم من خلاله (رسمة) بطلة، بزمن بلغ 7:34:6 دقائق.

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