اعتماد إقامة «خليجية الشباب» الأولى بالإمارات أبريل المقبل

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد الاجتماع الـ 35 لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أمس في مسقط عاصمة سلطنة عمان الشقيقة، إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها دولة الإمارات أبريل المقبل، على أن يتم رفع المقترح النهائي بالأجندة الزمنية، وبرنامج مسابقات الألعاب الرياضية لاحقاً، إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون للاعتماد النهائي.

وترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع، يرافقه فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وهم اللواء الدكتور محمد المر، وناصر التميمي وأمل بوشلاخ، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.

توصيات

وشهد الاجتماع اعتماد واستعراض بعض التوصيات الواردة من أعضاء المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، خلال اجتماعهم الـ 97، الذي أقيم أول من أمس، حول بنود جدول أعمال الاجتماع، إذ تم استعراض البند الأول الخاص بتطوير وتعزيز منظومة العمل الرياضي المشترك، بما يسهم في تعزيز قدرات اللجان الأولمبية الخليجية، وتمكينها بما يضمن استمرارها في تطوير منظومة العمل الرياضي الخليجي، حيث قامت الأولمبية بتنظيم عدد من الدورات وورش العمل والندوات، حيث بلغ إجمالي البرامج التي تم تنظيمها 36 برنامجاً في كافة التخصصات الرياضية، شارك فيها 236 دارساً من أبناء دول المجلس من الجنسين، وفي ذات السياق.

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