ماجد العصيمي: الصين جاهزة لتقديم نسخة بارالمبية استثنائية

المصدر: هانغتشو (الصين) - أسامة أحمد

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كشف ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عن مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 44 دولة يتنافسون في 22 لعبة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية بمدينة هانغتشو الصينية وسط ترقب أبطال أكبر قارات العالم، حيث يقام حفل الافتتاح الأحد المقبل والختام 28 الجاري.

ووصل رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية إلى هانغتشو، حيث كان في مقدمه مستقبليه تشين ويكيانج نائب عمدة هانغتشو وبطلة السباحة البارالمبية الصينية ياو زان نيابة عن اللاعبين المشاركين في نسخة هانغتشو، والتي تملك سجلاً حافلاً في السباحة أبرزها ذهبية دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو و3 ذهبيات في النسخة الماضية للأسياد «جاكرتا»، إضافة إلى حصولها على العديد من جوائز التميز والأوسمة، فيما عقد العصيمي العديد من الاجتماعات استعداداً لانطلاق الحدث. وقال العصيمي إن الصين جاهزة لتقديم نسخة بارالمبية استثنائية مضيفاً أن أسياد هانغتشو تعد الحدث الأكبر والأضخم والاستثنائي في تاريخ الحركة البارالمبية القارية والأكبر قبل النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

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