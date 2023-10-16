يتضمن تكريم صفية الصايغ وفعاليات مجتمعية..معسكر لـ«الإمارات القابضة للدراجات» للسيدات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينتظم فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، للسيدات في معسكر تدريبي في أبوظبي اعتباراً من الخميس المقبل وحتى 24 الجاري، بمشاركة 16 دراجة، في إطار الاستعداد لموسمه الجديد، وتعزيز ونشر رياضة ركوب الدراجات الهوائية في الإمارات.

ويحتفل الفريق خلال المعسكر بالأداء المتميز لصفية الصايغ في دورة الألعاب الآسيوية «هانغتشو 2023»، والتي سجلت أداءً استثنائياً بين أفضل 20 لاعبة في سباق النخبة للسيدات في الدورة، كما سيتم الاحتفال بفوز لاعبة الفريق كيارا كونسوني في سباق طواف جزيرة تشونغ مينغ.

وينظم الفريق يوم الجمعة المقبل حلقة نقاش مع الجهات المنوطة بتطوير رياضة ركوب الدراجات حول التحولات والديناميكيات التي يشهدها مجال ركوب الدراجات النسائية، والجهود اللازمة لتمكين المزيد من النساء الإماراتيات من ممارسة رياضة ركوب الدراجات بشكل احترافي.

كما يتم تنظيم فعالية مجتمعية السبت المقبل يتم خلالها دعوة المهتمات بركوب الدراجات في الدولة للانضمام للاعبات الفريق على مسار الوثبة للدراجات في إطار نشر الرياضة بين السيدات.

ويستضيف فريق السيدات جولة مجتمعية مختلطة، 23 أكتوبر بالاشتراك مع فريق الإمارات للدراجات الهوائية، للرجال، في جزيرة الحديريات.

وقالت ماريا كاميلا جارسيا، الرئيسة التنفيذية لفريق الإمارات القابضة: نتطلع للمشاركة في تنفيذ الأهداف المجتمعية للفريق المتمثلة في دعم مجتمع الدراجات، وإلهام الجيل القادم من محبي هذه الرياضة.

فريق الناشئات

من ناحية أخرى، تم تأسيس الفريق القاري للناشئات، وهو منصة لرعاية المواهب الناشئة في الدراجات، ويضم عدداً من الدراجات الإماراتيات، كما استقطب فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية ثلاث دراجات متمرسات جديدات، سيشاركن مع الفريق اعتباراً من الموسم المقبل، وهن كارلين سوينكيلز، وتيريزا نيومانوفا، ودومينيكا فلودارشيك، كما رحب الفريق بشيري بريدهام كرئيسة للرياضة للفريق الأول الذي يشارك في بطولات الاتحاد الدولي للدراجات.

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