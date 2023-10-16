«مبادلة أبوظبي» تطلق مبادرة تطويرمواهب التنس

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن نايجل جوبتا مدير بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات إطلاق مبادرة جديدة، بعنوان «الطريق نحو مبادلة أبوظبي المفتوحة»، خلال فعاليات النسخة الثانية من البطولة «فئة الـ500 نقطة»، والمقررة، من 3 إلى 11 فبراير 2024، في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية، وتهدف المبادرة للارتقاء برياضة التنس في الإمارات، من خلال تطوير المواهب المحلية من اللاعبين واللاعبات الناشئين.

وأوضح نايجل جوبتا: «من المقرر إقامة نهائيات المبادرة، خلال أسبوع البطولة، لتعزيز أثرها المجتمعي الإيجابي».

وأشار إلى أن النسخة الأولى من البطولة أكدت مكانة أبوظبي وجهة عالمية لاستضافة أبرز وأهم الأحداث والفعاليات.

أبرز النجمات

وأضاف: «تشهد النسخة الثانية مشاركة أبرز نجمات اللعبة، تتقدمهن التونسية أنس جابر، وسيتم الإعلان عن بقية النجمات المشاركات لاحقاً، وهناك تواصل مستمر بشأن تطوير البطولة، حيث تقرر سابقاً رفع قيمة جوائز النسخة الجديدة إلى 900 ألف دولار، بعدما كانت 780 ألف دولار في النسخة الأولى».

وتقام بطولة مبادلة أبو ظبي المفتوحة لتنس السيدات، بالشراكة بين رابطة لاعبات التنس المحترفات، و«مبادلة»، وبتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي.

من ناحية أخرى تقرر تمديد مدة فعاليات النسخة الثانية من البطولة إلى 9 أيام، دعماً للجماهير وللمنافسات، بعد إضافة العديد من التجارب على قرية المشجعين.

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