لينضم رسمياً إلى الجهاز الفني بقيادة أفيناش باندو..«أبوظبي لرفع الأثقال» يتعاقد مع السوري «قربي»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن نادي أبوظبي لرفع الأثقال تعاقده مع ماهر قربي مدرب المنتخب الأولمبي السوري، لينضم رسمياً إلى الجهاز الفني بقيادة أفيناش باندو، استعداداً للمشاركة في البطولتين العربية و«الأندية الأفريقية» بالقاهرة الأسبوع المقبل.

وأكد خليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة بالنادي، أن خطوة التعاقد مع المدرب الجديد تعزز منظومة العمل الفني، وتوفر بيئة تدريبية جيدة للاعبين واللاعبات، خاصة أنه يمتلك سجلاً حافلاً لاعباً ومدرباً.

وأشار إلى أن «أبوظبي لرفع الأثقال»، انتقل من مرحلة التأسيس، إلى المشاركات الخارجية، بهدف التواجد على منصات التتويج.

وأشاد قربي بالإمكانات المتوفرة في النادي، والنوعية المميزة من اللاعبين واللاعبات، مؤكداً حرصه على منح النادي كل ما يمتلكه من خبرات لدعم تطلعاته في المنافسة على أفضل النتائج في الاستحقاقات الخارجية.

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