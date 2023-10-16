برنامج تدريبي مجاني استعداداً لبطولة العالم للسبارتن

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، أن جو دي سينا، المؤسس والرئيس التنفيذي لسبارتن، يستعد لإطلاق أكبر برنامج تدريب مجاني، قبيل بدء منافسات بطولة العالم للسبارتن «أبوظبي 2023»، ويتضمن ثماني جلساتٍ تدريبية في مواقع مختلفة في أبوظبي ودبي، بالتعاون مع مركز فوغ فيتنس، وتبدأ 21 أكتوبر في ياس مارينا، بحضور جو دي سينا، كما تقام جلسة في مارينا مول في اليوم ذاته.

ثم تقام جلسات في أبراج بحيرات جميرا دبي، والريتز كارلتون والراحة وياس مارينا، من 27 أكتوبر إلى 25 نوفمبر.

وتقام بطولة العالم للسبارتن في صحراء الوثبة بأبوظبي، من 8 إلى 10 ديسمبر، ويتنافس فيها نخبة من أبرز الرياضيين في العالم، للفوز بجوائز تزيد على 90 ألف دولار، وقال جو دي سينا: توفر بطولة العالم للسبارتن في أبوظبي، فرصة استثنائية لمشاهدة نخبة من رياضيي سباقات الحواجز والتحمل في العالم، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المشاركين لاستكشاف قدراتهم، ضمن أجواء مميزة.

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