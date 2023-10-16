إمكانية إقامة شراكة تعود بالنفع على الطلاب بالدولة..تعاون بين الاتحادين الإماراتي والدولي للرياضة المدرسية

المصدر: دبي - البيان

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بحث علي مسري الظاهري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للرياضة المدرسية والجامعية، في استقباله وفد الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية برئاسة لوران بيترينكا رئيس الاتحاد، وخورفويه كوستونيا الأمين العام، فرص التعاون المشترك والفرص المستقبلية، وإمكانية إقامة شراكة تعود بالنفع على الطلاب بالدولة وتعزز التعليم وتنمية الشباب، وتم خلال اللقاء، استعراض تاريخ ونشاط الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية.

وأكد علي مسري أهمية التواصل مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، موضحاً أن مثل هذه اللقاءات تمكن الاتحاد الإماراتي من تطوير استراتيجياته للارتقاء بالرياضة المدرسية في الدولة بفضل الخبرات المكتسبة من هذه المؤسسات العريقة والمتقدمة في مجال الرياضة المدرسية.

وشدد على دعم ومساندة القيادة الرشيدة، وتوفيرها كافة الإمكانات التي تؤهل الرياضة المدرسية للصدارة العربية والإقليمية والدولية، في كافة الرياضات في غضون السنوات القليلة المقبلة.

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