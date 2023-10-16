إغلاق باب التسجيل مبكراً و30 % في الانتظار..أرقام قياسية في «عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في البطولة الأبرز والأهم على أجندة الجوجيتسو العالمية.

وسجلت دول عدة أرقاماً قياسية، ووصل عدد اللاعبين من كازاخستان إلى 806 لاعبين، فيما تشارك البرازيل بـ397 لاعباً ولاعبة، وروسيا بـ300 لاعب ولاعبة.

وأكّدت اللجنة نمو معدلات التسجيل في النسخة الحالية بنسبة 35 % مقارنة بنسخة العام الماضي، لافتة إلى أن أعداد اللاعبين المسجلين فاقت القدرة الاستيعابية للبطولة، و30 % منهم على لوائح الانتظار، قبل أسبوعين من انطلاق منافسات البطولة بفئاتها التي تتضمن الأطفال والبراعم والناشئين والشباب والهواة والأساتذة والمحترفين في الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل في مبادلة أرينا أبوظبي.

وسجلت دول عدة أرقاماً قياسية، ووصل عدد اللاعبين من كازاخستان إلى 806 لاعبين، فيما تشارك البرازيل بـ397 لاعباً ولاعبة، وروسيا بـ300 لاعب ولاعبة.

شهرة

وتتمتع البطولة بشهرة عالمية واسعة، جعلت منها منصةً دولية ومثالية لتمكين جميع الرياضيين من تحقيق طموحاتهم في عالم الجوجيتسو، حيث تعتبر أكبر وأهم فعاليات الجوجيتسو وأكثرها تميزاً على الأجندة العالمية للرياضة، كما تؤكد موقعها كمحطة عالمية أساسية ونقطة انطلاق للاعبين المحليين والمحترفين نحو التتويج بأغلى الألقاب على مستوى العالم.

وتكتسب البطولة أهمية بالغة، حيث تحظى بأولوية قصوى بالنسبة لنخبة لاعبي العالم المحترفين كونها تمنح الفائزين بالمركز الأول 4000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، بما يجعلها محطة أساسية في تحديد المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

وتشهد النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مشاركة مجموعة من أبرز الأسماء العالمية من فئة المحترفين أمثال اللاعبات غابرييلي بيسانها (حزام بني/ أسود) وزن 95 كلغم، وإنغريد سوزا (حزام بني/ أسود) وزن 70 كلغم، وجوليا ألفيس (حزام بني/ أسود) وزن 62 كلغم، واللاعبين لوكاس بروتاسيو (حزام أسود) وزن 77 كلغم، وميران ألفيس (حزام أسود) وزن 62 كلغم.

استكمال

وأكد محمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مدير البطولة: يأتي إغلاق باب المشاركة في النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بعد استكمال الأعداد المستهدفة التي حددتها اللجنة المنظمة للبطولة في فئاتها المختلفة، مع التأكيد على أن طلبات المشاركة لا تزال تتوالى وبوتيرة مرتفعة، حيث سيتم التعامل مع تلك الطلبات بشكل منفصل وبالنظر إلى مجموعة من العوامل التي من أهمها التصنيف العام للاعبين.

وأضاف: يعكس النمو الملحوظ في معدلات التسجيل في النسخة 15 من البطولة، حرص اللاعبين من جميع دول العالم، لا سيما المصنفين الأوائل منهم على المشاركة في هذا الحدث الأكبر على أجندة الرياضة، ورغبتهم في المنافسة بقوة على جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو التي تأتي تتويجاً لأدائهم خلال الموسم الرياضي.

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