نجم منتخبنا الوطني ولاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج..سالم عبد الرحمن يتألق في ماسترز الدوحة للشطرنج

المصدر: الدوحة- البيان

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واصل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، نجم منتخبنا الوطني ولاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تألقه في بطولة قطر ماسترز الدولية المفتوحة للشطرنج في نسختها الثالثة، المقامة حالياً بصالة لوسيل الدولية في الدوحة، وتستمر حتى 20 الجاري، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة، يمثلون 45 دولة، بينهم 62 أستاذاً دولياً كبيراً، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 120 ألف دولار أمريكي.

وتمكن الفتى الذهبي «المصنف 14 في البطولة»، من تحقيق فوزه الثالث ضمن منافسات الجولة الرابعة، على حساب الأستاذ الدولي الأوزبكي محي الدين مادامينوف، المصنف 61، ليرفع رصيده إلى 3.5 نقاط، مواصلاً تقدمه في الترتيب العام، وفي مباراة مهمة واجه لاعبنا أمس، المصنف السابع على البطولة، الإيراني الأستاذ الدولي الكبير بارهام مقصودلو، لحساب الجولة الخامسة.

نخبة

وتعد البطولة إحدى أهم البطولات الفردية على مستوى العالم، حيث يشارك فيها نخبة من الأساتذة الدوليين واللاعبين الكبار، يتقدمهم بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن، والمصنف الأول عالمياً، والموهبة الأوزبكية نادربيك عبد الستاروف، والأمريكي هيكارو ناكامورا، والهولندي أنيش جيري، ومواطنه يوردن فوريست، والموهبتان الهنديتان غوكيش ونيهال سارين.

وأوضح عمر نعمان آل علي رئيس الجهاز الفني، أن الفتى الذهبي سالم عبد الرحمن، يحتل المركز 14 في التصنيف المبدئي العام للبطولة، مشيراً إلى أن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي، يسخر كافة الإمكانات الممكنة لتواصل استعدادات الفتى الذهبي وتحضيره على أعلى المستويات، ضمن خطة مدروسة، تتضمن العديد من المعسكرات والبطولات الدولية، وأوضح أن النادي يعمل جاهداً لأجل تحقيق الوجود في منصات التتويج العالمية، من خلال الخطط والأهداف الموضوعة من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، بما يسهم في رفعة الشطرنج الإماراتي.

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