تستهل ضربة البداية في الموعد الجديد في 10 نوفمبر المقبل..تعديلات على رُزنامة دوري رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن اتحاد كرة اليد عن إجراء تعديلات على رزنامة بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، تطال مواعيد إقامة الجولات من الأولى وحتى الحادية عشرة، بجانب تأجيل مباريات فريق نادي الشارقة في الجولات الثلاث الأولى، على أن تستهل ضربة البداية في الموعد الجديد في 10 نوفمبر المقبل.

مصلحة مشتركة

وقال داوود المليح رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد لقد أصدرنا القرار الذي يصب في مصلحة الجميع أندية ولاعبين، إن التحاق اللاعبين المحترفين بمنتخباتهم الوطنية في الأسبوع الدولي للمنتخبات الذي حدد له الاتحاد الدولي لكرة اليد الفترة من 30 الجاري وحتى 5 نوفمبر المقبل، بجانب مشاركة فريق نادي الشارقة في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري المقرر أن تقام في الكويت بين 17 و27 نوفمبر والمؤهلة إلى سوبر جلوب - السعودية 2024، كان وراء اتجاه لجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة داوود مليح، إلى إجراء التعديل على رزنامة الدور التمهيدي لمسابقة الدوري العام.

ترحيل

ووفقاً للتعديلات الأخيرة على الرزنامة، تم ترحيل انطلاقة الجولة الأولى من السابع وحتى 10 نوفمبر المقبل، وتجمع فيها الوصل والعين، ومليحة والنصر، وتؤجل مباراة نادي الشارقة أمام الجزيرة في هذه الجولة حتى 19 ديسمبر المقبل، ومن ثم تأجيل المباراة الثانية للشارقة المقرر أن تجمعه أمام شباب الأهلي في 17 الشهر المقبل وحتى السادس من فبراير من سنة 2024، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على ثالثة مباريات الملك في الجولة الثالثة أمام دبا الحصن والتي تم ترحيل موعدها الجديد إلى 13 فبراير من سنة 2024.

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