بمشاركة 36 دولة من جميع أنحاء العالم..24 ساعة على انطلاق «مونديال الغولف» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – فائز بجبوج

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استقبلت أبوظبي الفرق المشاركة في بطولة العالم للهواة الرجال «كأس أيزنهاور»، مع قدوم الوفود المشاركة تمهيداً لانطلاق الحدث غداً الأربعاء، بمشاركة 36 دولة من جميع أنحاء العالم في هذه البطولة، التي تقام في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى في التاريخ. وللاحتفال رسمياً ببداية أسبوع البطولة، تم التقاط صورة تذكارية أمام مبنى الصقر المجنح الشهير في نادي أبوظبي للغولف رفقة كأس أيزنهاور، ضمت جوردون سارجنت قائد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، خوسيه لويس باليسترو بارييو قائد المنتخب الإسباني، أحمد سكيك قائد منتخبنا الوطني، بيترو بوفاري قائد المنتخب الإيطالي، ونيك دونلاب أحد أبرز لاعبي المنتخب الأمريكي.

المرة الأولى

ويستضيف هذا الحدث التاريخ والذي يقام للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط اتحاد الإمارات للغولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، بداية مع بطولة الرجال «كأس أيزنهاور» في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» في الأسبوع التالي بالفترة من 25 إلى 28 أكتوبر.

طموح

ويتطلع اللاعبون المشاركون للسير على خطى بعض أعظم لاعبي الغولف عندما تنطلق المنافسات في الملعب الوطني يوم الأربعاء، حيث غالباً ما تكون بطولة العالم للهواة بمثابة عرض للمواهب الشابة الواعدة في لعبة الغولف، وسبق أن قدمت أساطير ونجوماً توّجوا بألقاب رئيسية كبرى، مثل جاك نيكلوس وتايجر وودز اللذين شاركا في هذه المنافسات لفرق الهواة قبل الاحتراف.

ويتواجد في هذا الحدث أربعة من أفضل خمسة لاعبين في التصنيف العالمي للهواة الرجال في بطولة كأس أيزنهاور، بما في المصنف الثاني كريستو لامبريكت من جنوب أفريقيا، ولاعبو أمريكا جوردون سارجنت المصنف الأول عالمياً، نيك دونلاب المصنف الرابع، وديفيد فورد المصنف الخامس.

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