ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدور التمهيدي..الشارقة يعبر الوصل في الدوري العام لكرة السلة للرجال

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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افتتح الشارقة مشاركته في الدوري العام لكرة السلة للرجال، بفوز عريض على ضيفه الوصل، بنتيجة 108 - 85 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشارقة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدور التمهيدي.

وجاءت أحداث اللقاء قوية، وشهدت ندية كبيرة في الفترة الأولى، وتعادل الفريقان 25-25، ثم ظهرت معالم سيطرة الشارقة في الفترة الثانية، التي أنهاها بفارق 7 نقاط «25-18»، ثم واصل الفريق تقدمه بالفترة الثالثة، موسعاً الفارق إلى 19 نقطة «33-19»، وانتهى الربع الأخير بنتيجة «25 -23» لصالح الشارقة.

وفي الجولة نفسها، واصل حامل اللقب، شباب الأهلي، انتصاراته، بالفوز خارج ملعبه على مستضيفه الوحدة بنتيجة 117-79، والنصر خارج ملعبه على مستضيفه البطائح 82-74.

ويلتقي الشارقة في الجولة الثالثة خارج ملعبه مع الظفرة، السبت المقبل، فيما يلعب الوحدة مع ضيفه البطائح.

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