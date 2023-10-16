4 مباريات تحدد المربع الذهبي لكأس الإمارات لليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقام في السابعة مساء غداً الثلاثاء أربع مباريات في ختام الدور التمهيدي بمسابقة كأس الإمارات لرجال اليد تحدد في نهايتها هوية فرق المربع الذهبي للبطولة الثالثة بمسابقات موسم أقوياء اليد 2023 /2024، والتي اقتصرت المشاركة فيها بدون لاعبي المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض منافسات التصفيات الآسيوية التي تحتضنها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 18 ولغاية 28 الجاري.

المجموعة الأولى

تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات المجموعة الأولى وتحدد بنهايتها هوية متصدر ووصيف المجموعة الأولى رغم أن فريق شباب الأهلي قد حجز مقعده مبكراً بمربع ذهبي البطولة وبرصيد 6 نقاط، عقب فوزه بجولتي الدور التمهيدي على الوصل 27/ 21 وعلى الجزيرة 21 /20، ولم تؤثر نتيجة مباراة اليوم أمام فريق النصر الذي فقد فرصة بلوغ مربع ذهب البطولة بخسارتيه في الجولتين السابقتين.

صراع

والمباراة الثانية والمهمة ولا تقبل أنصاف الحلول لكون الفائز سيحجز مقعداً بالدور نصف النهائي والتي تجمع بين فريق الوصل والجزيرة ولكل منهما 4 نقاط عقب فوز الوصل على النصر 30/27 وخسارته أمام شباب الأهلي 21/27، والحال نفسه عند فريق الجزيرة بفوزه على النصر 33/ 30، وخسارته أمام شباب الأهلي 20 / 21.

المجموعة الثانية

وفي منافسات المجموعة الثانية حجز فريق الشارقة مقعده مبكراً في مربع ذهب البطولة برصيد 6 نقاط بفوزه على فريقي دبا الحصن 30/ 22 وعلى العين 28/ 26 ويخوض مباراته اليوم بعقر داره أمام فريق مليحة بطموح الفوز لمواصلة تصدره مجموعته الثانية، وبالتأكيد يتطلع فريق مليحة للفوز الذي يمنحه مرافق جاره الشارقة إلى مربع ذهب البطولة عقب فوزع الأول على العين 24/22، وخسارته أمام دبا الحصن 29/ 30.

طموح

وبالوقت نفسه يتطلع فريق دبا الحصن للفوز اليوم على ضيفه فريق العين، والتي تمنحه بلوغ نصف النهائي ومرافقة فريق الشارقة، وبانتظار تعثر فريق مليحة أمام الشارقة، حيث يخوض المباراة متساوياً مع فريق مليحة ولكل منهما 4 نقاط، بعد أن فقد العين فرصة التأهل لنصف النهائي.

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