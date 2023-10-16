( 3 ذهبيات و 6 فضيات و 3 برونزيات)..12 ميدالية لترايثلون الفجيرة للفنون القتالية ببطولة عجمان

المصدر: متابعة – محمد فضل

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حصد فريق الفجيرة للترايثلون 12 ميدالية ملونة خلال مشاركته في بطولة عجمان ( 3 ذهبيات و 6 فضيات و 3 برونزيات)، وجاء محمد اليماحي لاعب الفجيرة في المركز الأول على المواطنين لفئة سوبر سبرنت، وجاء زميلاه حمد الحفيتي ومحمد الحفيتي في المركزين الثاني والثالث، واحتل علي اليماحي وراشد الكعبي المركز الثاني للفئة العمرية سوبر سبرنت، وحقق حامد اليماحي المركز الثالث لفئة سوبر سبرنت، وتمكن اللاعب عبدالله حسن آل علي من الحصول على المركز الأول على المواطنين لفئة سبرنت، تلاه يوسف الهنائي الثاني فئة على المواطنين سبرنت، وزميله سيف السماحي الثاني على المجموع العام سبرنت، وكلثم المازمي الثاني على المواطنين سبرنت، ونال محسن حسن آل علي الأول على المواطنين أوليمبك، وسالم جمال الثالث على المواطنين أوليمبك.

على جانب آخر، يتأهب فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية للاستحقاقات المقبلة والمتمثلة في ترايثلون الممزر، والذي يقام في دبي 29 الجاري، يلي ذلك استعدادات النادي لاستضافة بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون التي تقام 26 نوفمبر المقبل.

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